Ignacio Ortelli reveló el secreto que Milei quería guardar entre llaves: "No están"

Ignacio Ortelli reveló el secreto que Milei quería guardar entre llaves.

El gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para avanzar con la eliminación de las PASO en el Congreso. Así lo aseguró el periodista Ignacio Ortelli, quien sostuvo que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa.

Durante un análisis sobre la estrategia legislativa del oficialismo, Ignacio Ortelli afirmó que la falta de respaldo parlamentario sigue siendo el principal impedimento para avanzar con la reforma electoral. "Tenemos las novedades del Gobierno respecto a las PASO. Lo que yo vengo diciendo hace semanas. El Gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO", sostuvo el periodista en Radio Rivadavia.

Según explicó, la resistencia no proviene únicamente de la oposición, sino también de sectores aliados que no acompañan la propuesta del Ejecutivo.

El rol del PRO y Mauricio Macri

Ortelli remarcó que en las últimas horas hubo declaraciones de dirigentes del PRO que ratificaron la posición de Mauricio Macri de no apoyar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "Ayer hubo manifestaciones de algunos dirigentes del PRO que ratifican esta voluntad de Mauricio Macri de no eliminar las PASO y eso es un obstáculo para el Gobierno", afirmó.

Ignacio Ortelli reveló el secreto que Milei quería guardar entre llaves.

En ese marco, consideró que el oficialismo podría intentar avanzar con una alternativa menos ambiciosa. "Veremos si sale la eliminación de la obligatoriedad, que se quite la obligatoriedad", señaló. Sin embargo, insistió en que el panorama legislativo sigue siendo adverso para la Casa Rosada. "No van a estar los votos para suspender las PASO. Y entra en juego el tema de las colectoras", concluyó.