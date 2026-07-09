Dónde juega Bono, el arquero de Marruecos en el Mundial 2026: así es la carrera de Yassine Bounou

El arquero de Marruecos Bono.

Cada vez que la Selección de Marruecos afronta un partido importante, una de las figuras que más confianza le transmite es Yassine Bounou, conocido mundialmente como Bono. El experimentado arquero se convirtió en un referente del fútbol africano gracias a sus destacadas actuaciones tanto a nivel de clubes como con su selección, especialmente desde el histórico Mundial de Qatar 2022, donde fue una de las grandes figuras.

Su seguridad bajo los tres palos, su capacidad para atajar penales y su liderazgo lo posicionaron entre los mejores arqueros del planeta. Y forma parte de un ciclo histórico de futbolistas marroquíes, que lograron instalar entre los mejores equipos del mundo a una selección que hasta hace algunos años no figura siquiera entre los mejores conjuntos de su continente.

Dónde ataja Bono, el arquero de Marruecos en el Mundial 2026

Actualmente, Bono juega en el Al-Hilal de Arabia Saudita, club al que llegó en agosto de 2023 procedente del Sevilla de España. El arquero firmó contrato hasta junio de 2028 y es una de las principales figuras del conjunto saudí, donde comparte plantel con otras estrellas internacionales. Según Transfermarkt, continúa siendo uno de los porteros más destacados de la Saudi Pro League.

La trayectoria del arquero Bono

Yassine Bounou nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, aunque cuando tenía apenas tres años su familia regresó a Casablanca, Marruecos. Allí comenzó su formación futbolística y dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles del Wydad Casablanca, uno de los clubes más importantes del país.

Bono en su equipo actual.

Su salto al fútbol europeo se produjo en 2012, cuando fue transferido al Atlético de Madrid. Sin embargo, no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo y alternó entre el filial y préstamos a otros clubes españoles para ganar experiencia. Más tarde defendió los colores del Real Zaragoza y del Girona, donde logró consolidarse como arquero titular y llamó la atención de equipos de mayor jerarquía.

En 2019 recaló en el Sevilla, inicialmente a préstamo, aunque posteriormente el club andaluz ejecutó la opción de compra. Fue allí donde alcanzó el mejor nivel de su carrera, siendo una pieza clave para la obtención de dos títulos de la UEFA Europa League, además de convertirse en uno de los porteros más fiables de LaLiga. Sus actuaciones en competencias internacionales lo colocaron entre los mejores guardametas del mundo.

Bono en Marruecos.

Su debut en la Selección de Marruecos

Con la selección de Marruecos debutó en 2013 y desde entonces acumuló una extensa trayectoria internacional. Su momento de mayor reconocimiento llegó durante el Mundial de Qatar 2022, cuando fue determinante para que el seleccionado africano alcanzara las semifinales por primera vez en su historia. Sus intervenciones decisivas, especialmente en las tandas de penales, quedaron grabadas entre los grandes momentos de aquella Copa del Mundo.

A sus 35 años, Bono continúa siendo el arquero titular de Marruecos y una referencia para las nuevas generaciones. Su carrera combina regularidad, experiencia y grandes actuaciones en los escenarios más importantes del fútbol internacional, características que lo mantienen entre los guardametas más respetados del mundo.