Primer simulacro de juicio por jurados: La Rioja avanza en la reforma del sistema judicial

La provincia de La Rioja dio un nuevo paso hacia la implementación del Juicio por Jurados. Con la presencia de Ricardo Quintela, se llevó adelante un acto clave junto a autoridades del Poder Judicial, en la que hubo representantes legislativos y profesionales del derecho. "La Rioja no podía quedar al margen", expresó el mandatario.

Al referirse a la implementación del nuevo esquema judicial, Quintela destacó que la incorporación del Juicio por Jurados representa una transformación para el sistema penal de la provincia y permitirá fortalecer la participación de la ciudadanía en la administración de justicia. "Es muy importante que La Rioja se incorpore al conjunto de las provincias que tienen un sistema penal de Juicio por Jurados", afirmó el mandatario.

"Este es un sistema más óptimo, más ágil y La Rioja no podía quedar al margen", sostuvo. Fue así como la actividad, desarrollada en la Legislatura, marcó el cierre de un proceso de capacitación destinado a preparar a operadores judiciales y a la ciudadanía para la puesta en marcha de este modelo. Allí se realizó el primer simulacro integral del sistema previsto por la ley provincial y el nuevo Código Procesal Penal.

Durante la jornada se recreó un juicio oral completo, con la participación de ciudadanos que asumieron el rol de jurados, tal como ocurrirá una vez que el sistema entre en vigencia.

La voz de los letrados

La presidenta del Consejo de la Magistratura y jueza del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra, señaló que el Juicio por Jurados contribuirá a fortalecer el vínculo entre la Justicia y la sociedad. "La sociedad va a asumir un compromiso", expresó.

Además, recordó que la legislación provincial establece la integración paritaria del jurado, conformado por seis mujeres y seis hombres, y valoró el interés que despertó la convocatoria. "La gran concurrencia demuestra que la gente quiere participar y comprometerse", indicó.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto de los distintos poderes del Estado para avanzar en la modernización del sistema judicial y afirmó que la reforma beneficiará directamente a la ciudadanía.

Una reforma que busca agilizar los procesos judiciales

La abogada Gabriela Besada García, quien participó de la capacitación, explicó que el simulacro constituyó la instancia práctica de un proceso formativo iniciado meses atrás para acompañar la implementación del nuevo sistema acusatorio. Según detalló, uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los tiempos de resolución de las causas judiciales.

"Hoy los tiempos de la Justicia no son los tiempos de los justiciables. Tanto las víctimas como los imputados necesitan respuestas más rápidas, y este sistema apunta justamente a modificar esa realidad", sostuvo.

En esa línea, explicó que el Juicio por Jurados no solo permitirá acortar los plazos procesales, sino que también propone una nueva forma de administrar justicia, basada en los principios de oralidad, publicidad, celeridad y participación ciudadana.

El simulacro cerró un proceso de capacitación

La actividad representó la etapa final de un cronograma de formación desarrollado en tres jornadas, que incluyó el sorteo de los ciudadanos convocados para integrar el jurado, la audiencia de selección y la recreación completa de un juicio oral con alegatos, producción de pruebas, instrucciones del juez y deliberación del jurado.

Desde la organización señalaron que estas instancias permiten consolidar la preparación institucional para la futura implementación del sistema de Juicio por Jurados en La Rioja, una reforma que busca modernizar el funcionamiento de la Justicia provincial y ampliar la participación de la ciudadanía en las decisiones judiciales.