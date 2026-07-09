El pueblito detenido en el tiempo elegido como uno de los cinco más lindos de Argentina

Ubicado a unos 99 kilómetros de la ciudad capital, este pequeño poblado conserva un ritmo de vida pausado, una marcada identidad rural y paisajes característicos del centro puntano

Con calles tranquilas, amplios espacios verdes y menos de mil habitantes, Alto Pelado, en la provincia de San Luis, fue destacado como uno de los cinco pueblos no turísticos más lindos de la Argentina. La distinción surgió a partir de un relevamiento difundido por el diario La Gaceta, que lo incluyó entre los destinos ideales para quienes buscan una escapada lejos de los circuitos tradicionales.

Ubicado a unos 99 kilómetros de la ciudad capital, este pequeño poblado conserva un ritmo de vida pausado, una marcada identidad rural y paisajes característicos del centro puntano, atributos que lo convirtieron en una alternativa cada vez más elegida por quienes priorizan la tranquilidad sobre el turismo masivo.

¿Dónde queda Alto Pelado, el pueblito elegido como uno de los cinco pueblos no turísticos más lindos de la Argentina?

Alto Pelado pertenece al departamento Juan Martín de Pueyrredón, en la provincia de San Luis, y se accede completamente por rutas asfaltadas. Su entorno está formado por llanuras, suaves ondulaciones y vegetación típica de la región, mientras que el casco urbano se distingue por sus bulevares, faroles, una plaza central y un camping municipal.

Con poco más de 600 habitantes, la localidad conserva una fuerte tradición vinculada a las actividades rurales. Uno de sus eventos más importantes es el Festival del Venado de las Pampas, que se realiza cada marzo y reúne propuestas gastronómicas, espectáculos folclóricos y productores locales.

Además de su tranquilidad, Alto Pelado ofrece la posibilidad de realizar caminatas, disfrutar de los espacios verdes y recorrer el pueblo sin las aglomeraciones habituales de los destinos turísticos más concurridos.

La Agencia de Noticias San Luis señaló que el reconocimiento lo ubicó entre los cinco pueblos no turísticos más lindos del país, junto con otras pequeñas localidades destacadas por su entorno natural, su identidad y su patrimonio cultural.

¿Cómo llegar a Alto Pelado desde la ciudad de San Luis?

Para llegar a Alto Pelado desde la capital provincial, hay que recorrer cerca de 99 kilómetros por rutas pavimentadas. El trayecto demanda alrededor de una hora y media en automóvil, lo que lo convierte en una opción accesible para una escapada de fin de semana.