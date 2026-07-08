Los mercados españoles se ven afectados por la nueva amenaza comercial de Trump

Las pantallas electrónicas muestran información bursátil en la bolsa de valores de Madrid, España

Las ​acciones y los bonos españoles se vieron muy afectados el miércoles, después de que el presidente Donald Trump ‌exigiera que Estados Unidos rompiera ‌sus lazos comerciales con el país, lo que agravó la tensión en torno al gasto en defensa y la guerra en Irán durante una cumbre de la OTAN.

Trump calificó a España de "socio terrible" durante la cumbre celebrada en Ankara, Turquía. "España no está de acuerdo con nada, y no se la debería ​tener en cuenta".

No ⁠es la primera vez que el presidente de EEUU amenaza a ‌Madrid. En los primeros días de la guerra, ⁠en marzo, amenazó con un embargo ⁠comercial total contra España tras la negativa del Gobierno a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas ⁠con los ataques contra Irán. No obstante, el comercio ​bilateral ha continuado con normalidad.

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• El índice español ‌IBEX 35 caía un 2,6% ‌durante la sesión bursátil de la tarde, lo que supone ⁠su peor caída diaria desde la amenaza inicial de Trump a principios de marzo y lo convierte en el índice bursátil europeo de mayor peso con peor comportamiento del miércoles. ​El STOXX ‌600 europeo bajaba un 1,6%.

• Las acciones de los gigantes bancarios Banco Santander y BBVA caían un 4,3% y un 3%, respectivamente, mientras que Inditex , propietaria de Zara, bajaba un 3,6% y Telefónica perdía un 1,1%.

• ⁠Los precios de los bonos españoles a 10 años bajaban como parte de una ola global de ventas de bonos del Estado.

• Los rendimientos del bono de referencia a 10 años subían 9 puntos básicos en la jornada, hasta el 3,565%, el nivel más alto desde mediados de mayo, frente a una subida de 8 ‌pb en los rendimientos del Bund alemán . Esto se tradujo en una prima de financiación de 49,2 pb para España frente a Alemania, la más alta de este mes y no muy lejos de los máximos de finales de marzo.

• Los "swaps" de incumplimiento ‌crediticio españoles a 5 años, un derivado que refleja el costo de asegurar la deuda del país frente al riesgo de impago, subieron ‌hasta un ⁠máximo de un mes de 15,6 puntos básicos, aunque siguen muy por debajo de los máximos de ​cuatro meses por encima de los 21 puntos básicos observados en marzo, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Con información de Reuters