Sortean una casa propia: de qué se trata la Fiesta Nacional del Dorado, el torneo más antiguo de Argentina

Sortean una casa propia: de qué se trata la Fiesta Nacional del Dorado y dónde se realiza

Llega la 61° edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, uno de los eventos de pesca deportiva más antiguos y esperados del país. Este año la competencia tendrá premios increíbles, desde la oportunidad de adquirir una casa propia hasta lanchas para disfrutar de la actividad.

Llega la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado a Corrientes

La fiesta de la pesca se realizará entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto en Paso de la Patria, Corrientes. Durante los cuatro días, los pescadores podrán competir por grandes premios y disfrutar de diferentes actividades culturales para toda la familia. Al ser pesca deportiva, la modalidad será pesca con devolución para preservar el dorado, la especie icónica del litoral argentino.

Entre las actividades, además de la pesca, habrá largada de lanchas, elección de la reina de la fiesta, festivales de música en vivo, peña y cena show de pescadores. Uno de los puntos más llamativos del evento es el sorteo de premios que incluye una casa en Paso de la Patria. El ganador recibirá la llave en mano. Además, se podrán ganar embarcaciones totalmente equipadas, lanchas, motores fuera de borda y sumas millonarias en efectivo.

Durante la Fiesta del Dorado habrá premios millonarios y se sorteará una casa propia

El objetivo de los incentivos es sumar más personas a participar de la competencia y consolidar a la localidad correntina como un foco del turismo provincial. No solo al atraer aficionados a la pesca de todo el país, sino visitantes que busquen una escapada distinta.

Ya participan más de 100 equipos en la Fiesta Nacional del Dorado: cómo inscribirse

A solo semanas del comienzo de la 61° edición de uno de los eventos más antiguos del país, sorprende que ya hay más de 100 concursantes registrados para participar de la competencia, los sorteos y disfrutar de un fin de semana diferente en Corrientes.

La convocatoria se extiende a todo el país, especialmente a provincias del norte argentino como Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. También se apostará por la concurrencia de pescadores de Buenos Aires y Paraguay. Para participar, hay que inscribirse de manera online en la página oficial de Paso de la Patria.