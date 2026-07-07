Buque con GNL corre riesgo de explotar tras ataque contra dos barcos cerca del estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam.

Por Andrew Mills, Maha El Dahan, Jonathan ​Saul y Marwa Rashad

DOHA, 7 jul (Reuters) - Un buque metanero de Qatar corría peligro de explotar y un petrolero con bandera saudí sufrió daños cerca del estrecho de Ormuz, según informaron el martes varias fuentes, tras los ‌informes de que Irán había lanzado misiles contra ‌buques en esa vía navegable durante la noche.

El Al Rekayyat, cargado con gas natural licuado (GNL), envió señales de socorro tras recibir un impacto en su costado de babor, según una de las fuentes. Otra fuente indicó que el buque corre riesgo de explotar por un incendio en la sala de máquinas. La tripulación se encontraba a salvo y estaba siendo evacuada.

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"Mayday, mayday, mayday. Aquí el buque Al Rekayyat, el buque de GNL Al Rekayyat. Hemos sido alcanzados por un dron en el costado de babor, en la parte superior de la sala de máquinas", dijo el capitán de la embarcación ​en una llamada de radio grabada ⁠a la que tuvo acceso Reuters.

"Situación: incendio en la sala de máquinas y mucho humo. No podemos evaluar el ‌resto de daños", agregó.

Es la primera vez que un buque de GNL procedente de Qatar —mediador ⁠en las conversaciones entre Washington y Teherán— ha sido atacado desde el ⁠inicio de la guerra de Irán a finales de febrero.

Un buque cisterna con bandera saudí, que se cree que es el superpetrolero Wedyan, también sufrió daños frente a la costa de Omán, según informaron fuentes de seguridad marítima. La causa ⁠no se conoció de inmediato.

El Al Rekayyat es propiedad y está gestionado por Nakilat , también conocida como Qatar Gas ​Transport Company Ltd, que opera una de las flotas de transporte de GNL más ‌grandes del mundo. El Wedyan es propiedad y está gestionado ‌por la empresa naviera saudí Bahri .

Ni Bahri, ni Nakilat, ni QatarEnergy, ni la oficina de prensa internacional de ⁠Qatar, ni la oficina de prensa del Gobierno saudí, ni el Mando Central de Estados Unidos respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Nadie reivindicó la autoría de los ataques. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que los indicios iniciales apuntaban a que Irán había disparado contra dos buques mercantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar afirmó ​que Teherán asumía ‌toda la responsabilidad legal por el ataque al buque metanero. Irán no hizo comentarios de inmediato.

DESVÍO DE BUQUE

En un incidente aparte, las fuerzas iraníes ordenaron a un buque cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) con pabellón de Liberia —que se cree que es el Al Maryah— que cambiara su rumbo y navegara más cerca de la costa iraní tras intentar atravesar el estrecho por aguas omaníes el martes, según una fuente ⁠de seguridad marítima.

La gestora del buque, la petrolera de Abu Dabi ADNOC, se negó a hacer comentarios sobre su flota.

"El carácter intermitente de la reapertura del estrecho de Ormuz sigue generando volatilidad en los mercados de petroleros de Oriente Medio, ya que está provocando un flujo irregular de petroleros a través del estrecho en ambas direcciones", señaló la correduría marítima BRS en un informe publicado esta semana.

El tráfico marítimo por el estrecho se ha reactivado durante la última semana, con un renovado flujo de petróleo, GNL y otras energías, con una media de entre 25 y 40 buques diarios. Esta cifra sigue siendo inferior a la media ‌diaria registrada antes del comienzo del conflicto el 28 de febrero, que era de 125 salidas de buques al día.

Los incidentes despertaron preocupación, provocando un renovado alza de las tarifas de los petroleros, según fuentes del sector naviero. Las tarifas medias diarias para cargar un buque en el golfo Pérsico alcanzaron casi 300.000 dólares al día, tras haber caído por debajo de los 200.000 la semana pasada por el aumento de travesías.

Los informes ponen de relieve los riesgos persistentes para la navegación en ‌el estrecho de Ormuz y sus alrededores, a pesar de las disposiciones sobre paso seguro incluidas en un acuerdo provisional entre Washington y Teherán.

"Si usamos las aguas iraníes, que son 100% seguras, eso significa que estamos tratando con los iraníes y admitiendo que el ‌estrecho está bajo su control. ⁠Si pasamos por el canal controlado por Estados Unidos y Omán, entonces te atacan", afirmó una de las fuentes.

"Estados Unidos te da permiso para pasar, pero si ocurre algo por el camino, entonces ​te dicen: 'Es decisión tuya seguir adelante o dar marcha atrás'", comentó.

Las fuentes prefirieron mantener el anonimato, ya que no están autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Con información de Reuters