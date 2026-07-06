Tucumán reforzó su sistema público de salud con una inversión superior a los $2.800 millones

El Gobierno de Tucumán realizó una nueva inversión para fortalecer el sistema público de salud con la entrega de equipamiento e insumos médicos destinados a hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), áreas operativas y centros especializados de toda la provincia. La incorporación de tecnología, instrumental y mobiliario demandó una inversión superior a los $2.800 millones.

La distribución alcanzará a establecimientos sanitarios de la capital y del interior provincial, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención mediante la incorporación de camas hospitalarias, monitores, desfibriladores, electrocardiógrafos, instrumental quirúrgico, equipamiento para diagnóstico y otros insumos destinados a consultorios, guardias, internación y servicios de emergencia.

Durante la entrega, el gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo que la inversión en salud constituye una política prioritaria de la gestión provincial y remarcó que el fortalecimiento del sistema público responde al crecimiento sostenido de la demanda de atención médica. "Lo que hoy se invierte en salud no es un gasto, sino una inversión", afirmó.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, explicó que esta nueva incorporación de equipamiento forma parte de un proceso de modernización del sistema sanitario que incluye infraestructura, renovación tecnológica y obras en distintos establecimientos. Entre las principales incorporaciones mencionó un nuevo tomógrafo para el Hospital Centro de Salud y la actualización tecnológica del resonador del Hospital Padilla.

El funcionario también destacó algunos indicadores de funcionamiento del sistema durante el primer semestre del año. Según precisó, la red pública registró más de 3,6 millones de consultas médicas, odontológicas y psicológicas, mientras que se realizan alrededor de 5.000 cirugías mensuales, lo que permitió avanzar hacia un esquema de turnos programados y reducir las listas de espera.

Equipamiento para hospitales y centros de salud

La entrega benefició a hospitales de referencia, CAPS, servicios de emergencia, policlínicas y centros especializados de toda la provincia. El equipamiento distribuido incluye camas hospitalarias, monitores multiparamétricos, desfibriladores, instrumental quirúrgico, carros de paro, detectores fetales, oxímetros, simuladores para capacitación y mobiliario hospitalario.

Además de la inversión en equipamiento, el Gobierno provincial informó que mantiene en ejecución un plan de obras de infraestructura sanitaria por más de $1.600 millones, destinado a ampliar y mejorar establecimientos de salud en distintos puntos de Tucumán.