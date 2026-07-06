El dato que preocupa al Gobierno: Milei está perdiendo según la última encuesta

Las consultoras Alaska y Trespuntozero realizaron un relevamiento para indagar sobre el respaldo de la sociedad a las principales premisas de Milei tras más de dos años y medio de gestión.

Una nueva encuesta de una consultora privada reveló que la mayoría de los argentinos no acompaña al presidente Javier Milei en su "batalla cultural" contra muchas de las propuestas de su gestión, como la eliminación de la obra pública, el desguace de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la privatización de empresas o el aborto. También hay apoyo al financiamiento de la universidad pública, al derecho a la protesta y a la presencia del Estado en la economía.

Las consultoras Alaska y Trespuntozero realizaron un relevamiento para indagar sobre el respaldo de la sociedad a las principales premisas de Milei tras más de dos años y medio de gestión. Al consultar a más de 1050 personas mayores de 16 años entre el 23 y 27 de junio, el estudio arribó a la conclusión de que La Libertad Avanza (LLA) "está perdiendo apoyo de manera sostenida en casi todas" las propuestas analizadas.

Sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el 61,3% de los consultados considera que deben sostenerse como políticas de Estado, un planteo contrario a lo que pregona el Presidente desde que llegó a Casa Rosada. En relación a las privatizaciones, también fomentadas desde la gestión libertaria, la mayoría de los encuestados se opuso. En concreto, el 61% se opuso a la privatización de empresas estatales, una posición que creció casi el doble desde diciembre de 2024.

En relación al aborto, que el propio Milei cree que es un "asesinato agravado por el vínculo", pero que está actualmente vigente en todo el territorio, el 52,7% de los consultados está a favor, un número muy superior al 36,4% que está en contra.

La pelea del Gobierno contra las universidades nacionales también encuentra poco apoyo entre la población: la encuesta reveló que hay un amplio consenso de 63% en que la gratuidad universitaria es un derecho básico, contra un 32,5% que apoya el arancelamiento.

Piden que se enfoque en la economía

Lo mismo sucede con el derecho a la protesta, que el Gobierno libertario intentó hacer frente con el protocolo antipiquetes que periódicamente buscan hacer cumplir las fuerzas de seguridad. En este punto, el 76,8% considera "justo" que la gente salga a la calle a protestar si sienten vulnerados sus derechos, casi 60 puntos por encima del 18,9% que avaló la represión.

En cuanto a la economía del país, la encuesta preguntó si el Estado debe tener un papel "más activo" o "más limitado". La respuesta fue tajante: el 69,1% respaldó el papel estatal, mientras que apenas el 24,7% se opuso.

Además, Alaska y Trespuntozero preguntó si la gestión de Milei debería enfocarse más en resolver el contexto económico que en los anteriores temas. Los encuestados respondieron en un 61,9% que el Gobierno debería enfocarse más en "los problemas económicos del país", muchísimo más que la opción "batalla cultural", que obtuvo solo el 30,0%. Desde febrero del año pasado que esta postura creció ininterrumpidamente. Pasó del 55,1% en febrero del 2025 al 61,9% actual.