Terremotos en Venezuela: la cifra de víctimas fatales confirmadas ascienden a 3.342

"Sostuve una conversación con Alexander De Croo, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a quien agradecí la disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos del pasado 24 de junio", escribió Delcy Rodríguez en su cuenta de X.



La presidente interina de Venezuela luego profundizó: "solicitamos el apoyo del PNUD con la finalidad de impulsar programas en las áreas de vivienda y educación, así como el programa de formación laboral y empleo para las comunidades afectadas".

El PNUD publicó días atrás sus estimaciones en las duras pérdidas económicas que significó la catástrofe para los venezolanos, en donde se informó que "Venezuela registra pérdidas económicas de USD 6.700 millones por los terremotos".