Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. En un nuevo día de tareas de búsqueda y rescate, el número de víctimas fatales asciende a alrededor de 3400, mientras que los heridos ya suman 16.740. Al mismo tiempo, continúa llegando ayuda desde distintas partes del mundo, con brigadas de rescate y personal médico enviados para asistir en la emergencia. Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.
Terremotos en Venezuela: la cifra de víctimas fatales confirmadas ascienden a 3.342
Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.
Hace 1 hora
La cifra de víctimas fatales confirmadas en Venezuela asciende a 3.342
Este domingo, la agencia EFE informó que el número de muertos confirmados a raíz de los dos terremotos en Venezuela es actualmente de 3.342.
El anterior reporte marcaba 2.945 muertos, por lo que en las últimas horas se confirmó la muerte de 397 personas. Además, hay más de 16.000 heridos y cerca de 50.000 desaparecidos.
Hace 2 horas
Venezuela solicitó el apoyo de un ente de la ONU que calculó multimillonarias pérdidas económicas a raíz de los terremotos
"Sostuve una conversación con Alexander De Croo, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a quien agradecí la disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos del pasado 24 de junio", escribió Delcy Rodríguez en su cuenta de X.
La presidente interina de Venezuela luego profundizó: "solicitamos el apoyo del PNUD con la finalidad de impulsar programas en las áreas de vivienda y educación, así como el programa de formación laboral y empleo para las comunidades afectadas".
El PNUD publicó días atrás sus estimaciones en las duras pérdidas económicas que significó la catástrofe para los venezolanos, en donde se informó que "Venezuela registra pérdidas económicas de USD 6.700 millones por los terremotos".
Hace 22 horas
Pocas esperanzas de hallar más sobrevivientes: confirman más de 3000 muertes en Venezuela
En un nuevo día de tareas de búsqueda y rescate, el número de víctimas fatales asciende a alrededor de 3.342 mientras que los heridos ya suman 16.740.
Tras la tragedia del pasado 24 de junio, los heridos ya suman 16.592. (Foto: Reuters).
12:51 | 04/07/2026
Venezuela recibe a más rescatistas y los muertos ya son más de 2.900
Venezuela recibirá este fin de semana a más delegaciones internacionales de rescatistas y nuevos convoys de material humanitario. En paralelo, el gobierno de Delcy Rodríguez actualizó el dato de muertos a 2.954 y más de 16.000 heridos.
13:02 | 03/07/2026
Insólito: el FMI desembolsa solo 200 millones de dólares para reconstruir Venezuela
La presidenta interina informó que el FMI hará ese desermbolso para la recuperación de las zonas afectadas por los sismos, mientras aumentan las víctimas y avanzan las tareas de asistencia.
17:17 | 02/07/2026
Rescataron a Hernán Gil, el vigilante que estuvo ocho días bajo los escombros en Venezuela
Hernán Gil es uno de los sobrevivientes del doble terremoto que afectó a Venezuela la semana pasada. Los rescatistas lograron contactarlo el domingo pasado, y recién pudieron extraerlo de abajo de los escombros este mismo jueves, tras 114 horas de intensos operativos.
10:23 | 02/07/2026
La OMS advirtió que el número de muertes aumentará "de forma considerable"
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la cantidad de fallecidos contabilizados aumentará a medida que avance la búsqueda de desaparecidos.
07:00 | 01/07/2026
Terremoto en Venezuela hoy: cobertura minuto a minuto de la tragedia
Últimas noticias sobre el rescate de las víctimas: cuántas personas murieron y las tareas de reconstrucción. El minuto a minuto de la tragedia que enluta a un país.
Continúan las tareas de rescate y reconstrucción tras el brutal terremoto en Venezuela.
06:04 | 01/07/2026
Venezuela cumple una semana desde el doble terremoto y los muertos son casi 2.300
Continúan las tareas de rescate y de evaluación de la magnitud de la tragedia. El Gobierno venezolano informó al menos 2.300 muertos y 10.571 heridos. La ONU estimó que habría más de 50 mil desaparecidos.