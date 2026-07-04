Venezuela recibe a más rescatistas mientras la cifra de muertos subió a 2.600

Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. El balance oficial ascendió este sábado a 2.666 muertos, más de 12.000 heridos y miles de desaparecidos, aunque se espera que haya más actualizaciones durante el fin de semana. El viernes la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció que habrá un fondo de US$200 millones para la reconstrucción con apoyo del FMI y denunció la difusión de información falsa. En paralelo, distintas organizaciones internacionales siguen con el envío de rescatistas voluntarios para intensificar la ayuda al país. Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.