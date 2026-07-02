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Terremoto en Venezuela de 2026

Terremoto en Venezuela: ya son más de 2.300 los muertos confirmados

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Continúan las tareas de rescate y de evaluación de la magnitud de la tragedia. El Gobierno venezolano informó al menos 2.300 muertos y 10.571 heridos. La ONU estimó que habría más de 50 mil desaparecidos. 

El terremoto en Venezuela ocurrido el 24 de junio pasado continúa generando repercusiones mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños y las tareas de asistencia en las zonas afectadas. La ONU estimó en más de 50 mil los desaparecidos, mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez informó al menos 2.300 muertos y más de 10.571 mil heridos

Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno. 

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Además de las novedades en tiempo real, esta cobertura incluirá información sobre la magnitud del sismo, las zonas más afectadas, las recomendaciones de los organismos de protección civil y las reacciones de gobiernos e instituciones internacionales frente a una de las emergencias más importantes que atraviesa el país en 2026.

Hace 1 hora

Cifran las pérdidas económicas por el terremoto en Venezuela en 10.000 millones de dólares

​La empresa de modelización de catástrofes y riesgos ‌Verisk anunció ‌el jueves que prevé que las pérdidas económicas derivadas del terremoto de Venezuela superen los 10.000 millones de dólares.

 

"Los daños fueron más graves en la ​región ‌metropolitana de Caracas y en el estado costero de La Guaira, donde se estima que ⁠quedaron destruidos unos 1.400 edificios", señaló Verisk, y añadió que existe un mayor grado de incertidumbre de lo habitual a la hora de estimar las ‌pérdidas aseguradas por este suceso.

 

Verisk enumeró las condiciones macroeconómicas, la elevada inflación, la baja penetración de los ‌seguros y las complejidades del mercado relacionadas con las sanciones ‌como ⁠factores que influyen en la modelización.

Hace 2 horas

Edmundo González defendió el derecho de Corina Machado de regresar a Venezuela

El opositor venezolano Edmundo González, defendió este jueves que la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado "tiene derecho a entrar en Venezuela", entre especulaciones sobre su posible regreso al país, del que salió precisamente para recibir en diciembre de 2025 el citado galardón en Noruega.

 

"Hay principios que no admiten negociación. El derecho de todo venezolano a entrar, permanecer y regresar a su propio país no depende de una autorización del poder", señaló González en un mensaje en redes sociales, en el que resaltó que se trata de "un derecho reconocido por la Constitución y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

 

Así, recalcó que Machado, "como cualquier venezolano", "tiene el derecho de entrar a Venezuela". "Defender ese derecho es defender una garantía que pertenece a todos los ciudadanos, más allá de cualquier posición política", manifestó, antes de subrayar que "un país no puede reconstruirse mientras sus ciudadanos dependan del permiso del poder para volver a casa".

 

Machado afirmó el domingo en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News que "ha llegado el momento" de volver a Venezuela, al tiempo que sostuvo que considera su "deber" el "acompañar" a la población tras los seísmos, que dejan cerca de 2.300 muertos y 11.000 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades.

Hace 3 horas

Delcy Rodríguez visitó los hospitales de campaña a una semana del terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó los hospitales de campaña instalados recientemente por delegaciones extranjeras tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio en el país y que dejaron hasta la fecha cerca de 2.300 muertos.

 

"Rodríguez ha conversado con sus representantes sobre las altas capacidades técnicas dispuestas para atender la contingencia en La Guaira", señaló un documento oficial.

 

Este despliegue sirvió para "resaltar el extraordinario logro técnico y humano alcanzado (...), reflejo de la efectividad de los equipos de rescate urbanos". "Esta importante misión forma parte del despliegue global de los rescatistas extranjeros que operan en estos momentos las zonas afectadas, sumando unidades caninas de rastreo, especialistas de búsqueda y asistencia médica de vanguardia", explicó el gobierno venezolano en el marco de las visitas de la Presidenta a los hospitales de campaña.

07:00 | 01/07/2026

Terremoto en Venezuela hoy: cobertura minuto a minuto de la tragedia

Últimas noticias sobre el rescate de las víctimas: cuántas personas murieron y las tareas de reconstrucción. El minuto a minuto de la tragedia que enluta a un país. 

Continúan las tareas de rescate y reconstrucción tras el brutal terremoto en Venezuela.

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06:04 | 01/07/2026

Venezuela cumple una semana desde el doble terremoto y los muertos son casi 2.300

Continúan las tareas de rescate y de evaluación de la magnitud de la tragedia. El Gobierno venezolano informó al menos 2.300 muertos y 10.571 heridos. La ONU estimó que habría más de 50 mil desaparecidos. 

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