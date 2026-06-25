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Terremotos en Venezuela, hoy en vivo: muertos, daños, heridos y últimas noticias este jueves 25 de junio

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

La presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez detalló que hasta el momento hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados. 

Venezuela asiste a una de sus peores tragedias naturales de los últimos años. Las consecuencias del terremoto que sufrió el miércoles por la noche son enormes. La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, volvieron a las calles ante algunas réplicas menores.

 

Hace 1 minuto

México anunció que enviará rescatistas a Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su país enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que se sucedieron este miércoles. Serán un equipo de 250 militares y cinco perros rescatistas, según señalaron desde la Secretaría de Defensa Nacional de México.

 

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela", declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina de este jueves.

Hace 6 minutos

"Doblete sísmico": así fue el fenómeno geológico que multiplicó la tragedia en Venezuela

Este miércoles por la tarde el país se vio afectado por un doble sismo que provocó daños en la capital del país. Hasta el momento, hay más de 1500 heridos y 188 muertos, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
 

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Hace 16 minutos

El Gobierno venezolano advirtió que hubo 138 réplicas del terremoto en distintas partes del país

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió que se sucedieron unas 138 réplicas en todo el país del devastador terremoto que azotó este miércoles a Venezuela. El funcionario instó además a los venezolanos a "permanecer en sus casas" y "mantener la calma".

Hace 1 hora

Denuncian saqueos en comercios dañados por el terremoto en La Guaira

Vecinos de La Guaira, al norte de Venezuela, denunciaron saqueos en esa localidad tras el devastador terremoto en las últimas horas. Las negocios comerciales quedaron destrozados por el doblete sísmico que se registró el miércoles por la noche en Venezuela.

Hace 1 hora

Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras los dos fuertes terremotos

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que "ha obligado" a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

Hace 6 horas

El desesperado pedido de ayuda de un futbolista argentino por los terremotos

La esposa y los hijos del jugador Lucas Trejo se encontraban en La Guaira, el lugar en el que se produjeron los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

Lucas Trejo, el futbolista argentino en problemas por el terremoto en Venezuela.

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Hace 10 horas

Terremotos en Venezuela: ya son 164 los muertos y 971 los heridos

La cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado por los sismos.

AFP

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El doble terremoto en Venezuela deja al menos 32 muertos y cientos de heridos

Personas pasan junto a un edificio derrumbado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela

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EEUU dice que está movilizando ayuda para Venezuela tras terremotos

FOTO DE ARCHIVO: 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Ciudad de Panamá

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Terremoto en Venezuela: empezaron los primeros rescates y reportan edificios caídos

El sismo de 7.5 provocó el derrumbe de edificios en Caracas. El ministro Diosdado Cabello confirmó las primeras 16 personas rescatadas y suspendieron el servicio de gas ante el peligro de nuevas réplicas.

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Hubo un fuerte sismo en Venezuela y hay alerta por tsunami: tuvo una magnitud de 7,1

Se activó una alerta de tsunami en ese país y zonas insulares de la región. Varias casas y edificios se vieron afectados. Hasta el momento no se informaron víctimas fatales.

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Las impactantes imágenes del terremoto en Venezuela

Un terremoto de magnitud 7,1 afectó a Venezuela, incluida la ciudad de Caracas, este miércoles.

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La deuda de Venezuela podría alcanzar los 240.000 millones de dólares, según el FT

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Gobierno de Venezuela y exdiputada opositora se reúnen y trabajan en "cronogramas concretos"

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Venezuela cruza el millón de barriles diarios y reabre el tablero petrolero global

La producción venezolana alcanzó 1.136.000 barriles diarios en abril de 2026, las exportaciones tocaron su mayor nivel en más de siete años y se formalizó la reestructuración de una deuda externa que supera los 170.000 millones de dólares.

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Trump anunció la muerte del líder del Tren de Aragua en una acción militar con Venezuela

El presidente estadounidense confirmó el asesinato de Héctor "el Niño" Guerrero, el narcotraficante identificado como jefe de la banda narco Tren de Aragua, calificada hace poco como "terrorista" por el gobierno de Washington.

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Venezuela e IMPSA firman acuerdo para desarrollar proyecto hidroeléctrico clave Tocoma: gobierno

No se esperan soluciones rápidas para la red eléctrica venezolana mientras persistan los problemas de pago

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