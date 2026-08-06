Más de 80 marcas de todo el país competirán en el Campeonato Argentino del Alfajor.

Los amantes del alfajor tendrán una cita obligada este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 8 y el domingo 9 de agosto, el Estadio Ferro será sede de la primera edición del Campeonato Argentino del Alfajor, un encuentro que reunirá a más de 80 productores de distintas provincias, con degustaciones, clases de pastelería, premiaciones y un mercado para comprar directamente a fabricantes.

El evento, que tendrá entrada libre y gratuita, busca celebrar uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina y dar visibilidad tanto a marcas tradicionales como a pequeños emprendimientos artesanales que vienen ganando reconocimiento en todo el país.

Cómo será el Campeonato Argentino del Alfajor

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer los distintos stands para conocer propuestas que van desde los clásicos alfajores de dulce de leche y chocolate hasta versiones regionales elaboradas con frutas, ingredientes locales y recetas innovadoras. La idea es que los visitantes no solo puedan comprar, sino también descubrir las distintas identidades que conviven detrás de una de las golosinas más populares del país.

Uno de los principales atractivos será la competencia que premiará a los mejores alfajores del año. Mientras el jurado realiza las evaluaciones, el público podrá asistir a catas guiadas y degustaciones abiertas, además de participar de masterclasses dictadas por referentes de la pastelería, quienes compartirán técnicas, tendencias y secretos de elaboración.

El Campeonato Argentino del Alfajor se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, de 12 a 20, en el Estadio Ferro.

El campeonato también contará con un mercado alfajorero, donde será posible adquirir productos a precios de fábrica y armar una selección con especialidades provenientes de diferentes regiones de Argentina. La propuesta apunta a que los visitantes puedan llevarse una muestra representativa de la producción nacional, muchas veces difícil de conseguir fuera de su lugar de origen.

Además de la oferta gastronómica, habrá actividades pensadas para toda la familia, convirtiendo el encuentro en una salida ideal para disfrutar durante el fin de semana. El Campeonato Argentino del Alfajor se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, de 12 a 20, en el Estadio Ferro, ubicado en Avenida Avellaneda 1240, en el barrio porteño de Caballito. El ingreso será gratuito durante ambas jornadas.