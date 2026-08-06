De la autonomía a la subordinación: la soberanía argentina bajo presión

La advertencia de la Embajada de los Estados Unidos sobre la posible revocación de visas a directivos de una cooperativa argentina por mantener vínculos comerciales con Huawei constituye uno de los episodios de injerencia más preocupantes de los últimos años.

No se trata simplemente de una controversia entre Washington y Beijing. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el derecho de la Argentina a decidir soberanamente con quién comercia, de quién recibe inversiones y qué tecnologías incorpora para su desarrollo.

Cuando una representación diplomática extranjera intenta condicionar las decisiones de empresas argentinas mediante amenazas o sanciones, deja de hablarse de cooperación internacional para ingresar en un terreno incompatible con los principios de igualdad soberana de los Estados y de no intervención consagrados por la Carta de las Naciones Unidas.

Más preocupante aún resulta el silencio del Gobierno argentino.

La política exterior de Javier Milei ha sustituido una tradición histórica de autonomía por un alineamiento automático con la estrategia geopolítica de Washington. Ese cambio no fortalece la posición internacional del país; por el contrario, reduce su capacidad de defender el interés nacional y convierte a la Argentina en un escenario de disputas ajenas.

No sorprende que China haya reaccionado oficialmente denunciando que la Embajada estadounidense busca obstaculizar la cooperación normal entre empresas argentinas y Huawei, recurriendo a una utilización abusiva del concepto de seguridad nacional. Más allá de la posición china, el dato verdaderamente relevante es otro: las dos principales potencias del sistema internacional están discutiendo sobre decisiones que deberían corresponder exclusivamente al Estado argentino.

Ese es el verdadero problema.

Una política exterior soberana no consiste en alinearse con una potencia para enfrentar a otra. Consiste precisamente en preservar la libertad de decidir en función del interés nacional.

La Argentina necesita excelentes relaciones con Estados Unidos, pero también con China, Brasil, la India, Europa y el conjunto del Sur Global. Esa fue históricamente una de las fortalezas de nuestra diplomacia.

Sin embargo, el actual gobierno ha elegido el camino contrario.

Rechazó el ingreso a los BRICS ampliados, renunciando voluntariamente a participar del principal espacio de coordinación política y económica del Sur Global en un momento en que el centro de gravedad de la economía mundial se desplaza hacia Asia.

Deterioró la relación con Brasil, nuestro principal socio comercial, mediante una innecesaria confrontación ideológica.

Paralizó proyectos estratégicos de infraestructura y cooperación tecnológica con China.

Limitó oportunidades de inversión en sectores clave para el desarrollo nacional.

Y aceptó crecientes niveles de condicionamiento externo sobre decisiones que deberían responder únicamente a los intereses argentinos.

Paradójicamente, mientras el discurso oficial atacó sistemáticamente a China durante la campaña electoral y prometió romper relaciones, la realidad terminó imponiéndose.

El mismo gobierno que anunció una dolarización inmediata terminó prorrogando el swap de monedas con China, reconociendo en los hechos la importancia de un instrumento financiero que contribuye a la estabilidad macroeconómica argentina.

La contradicción resulta evidente.

Mientras se descalifica políticamente a Beijing, se solicita la renovación de uno de los principales mecanismos financieros impulsados por China para promover el uso internacional del renminbi en el comercio y las finanzas globales.

Los hechos terminaron imponiéndose sobre la retórica.

Eso demuestra que las relaciones internacionales no pueden construirse sobre consignas ideológicas sino sobre una evaluación racional de los intereses permanentes de la Nación.

China, por su parte, ha mantenido una mirada estratégica de largo plazo. A pesar de las reiteradas descalificaciones recibidas por parte del presidente argentino, renovó el swap, sostuvo abiertos los canales de diálogo y continuó manifestando su voluntad de profundizar la cooperación económica y comercial.

No se trata de idealizar a ningún actor internacional.

Las grandes potencias defienden siempre sus propios intereses.

La diferencia radica en que la Argentina debe defender los suyos.

Y hoy esos intereses exigen preservar la autonomía para cooperar con todos aquellos países que puedan contribuir al desarrollo nacional, sin aceptar vetos ni condicionamientos externos.

El reciente Libro Blanco sobre la Iniciativa de Gobernanza Global presentado por China vuelve a colocar en el centro del debate internacional principios como la igualdad soberana de los Estados, el respeto por la Carta de las Naciones Unidas, el rechazo a las sanciones extraterritoriales, el multilateralismo y la cooperación para el desarrollo. Puede discutirse cada uno de esos planteos, pero resulta significativo que, frente a un mundo cada vez más fragmentado, la discusión vuelva a girar alrededor de conceptos históricos del derecho internacional como la no intervención y la soberanía.

La Argentina debería sentirse especialmente identificada con esos principios.

Porque forman parte de su propia tradición diplomática.

La verdadera discusión no consiste en elegir entre Washington o Beijing.

Consiste en decidir si queremos seguir siendo un país capaz de definir libremente su política exterior o aceptar que otros determinen con quién podemos comerciar, qué tecnologías podemos utilizar y cuáles deben ser nuestras alianzas internacionales.

La soberanía no se pierde de un día para otro.

Se erosiona lentamente, cada vez que un gobierno resigna capacidad de decisión en nombre de intereses ajenos.

Defender la autonomía no significa enfrentarse con el mundo.

Significa ejercer el derecho irrenunciable de los argentinos a decidir por sí mismos su propio destino.

Ese principio forma parte de nuestra historia, de nuestra tradición diplomática y, sobre todo, de nuestro ser nacional.

Renunciar a él sería mucho más grave que perder una negociación comercial.

Sería renunciar a una parte esencial de nuestra propia independencia.