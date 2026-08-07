El pueblo de menos de 300 habitantes visitado por Madonna, a menos de 2 horas de CABA

A menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Zapiola conserva el ritmo pausado de los pueblos rurales bonaerenses. Con alrededor de un centenar de habitantes, calles de tierra, una antigua estación ferroviaria y amplios espacios verdes, la localidad del partido de Lobos se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada durante un fin de semana largo.

Ubicado sobre el ramal Merlo-Lobos de la línea Sarmiento, este oasis rural nació y creció alrededor del ferrocarril, que todavía hoy forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Su cercanía con la Ruta Nacional 205 también permite llegar en auto en poco más de una hora desde la Capital Federal.

Lejos del movimiento de los principales destinos turísticos, Zapiola invita a recorrer sus calles sin apuro, visitar construcciones históricas y disfrutar de un entorno donde la observación de aves y la tranquilidad del paisaje rural son algunos de sus principales atractivos.

¿Cómo es Zapiola, el pueblito rural ideal para un fin de semana largo?

Uno de los puntos más representativos del pueblo es la estación ferroviaria, inaugurada en 1871 junto con el ramal Marcos Paz-Empalme Lobos. Además de continuar en funcionamiento como parada de la línea Sarmiento, el edificio alberga el Centro Socio Cultural La Estación, donde funcionan una biblioteca y distintas actividades comunitarias.

A pocas cuadras se encuentra la capilla Inmaculada Concepción, inaugurada en 1903 y considerada la iglesia más antigua del partido de Lobos. Otro de los espacios para recorrer es la plaza Democracia Argentina, un punto de encuentro para vecinos y visitantes que suele ser elegido para descansar o compartir un picnic.

Entre las particularidades de Zapiola se destaca la presencia de numerosas especies de aves, que pueden observarse en los alrededores del pueblo y en los campos vecinos. Esa característica convirtió a la localidad en un destino frecuentado por aficionados al avistaje de aves y por quienes buscan disfrutar del ambiente natural de la llanura bonaerense.

El recorrido también incluye el antiguo almacén de ramos generales, una construcción que conserva parte de la identidad histórica del pueblo, y los restos de una vieja fábrica de quesos, otro de los sitios que recuerdan la actividad productiva que tuvo la localidad durante gran parte del siglo XX.

Zapiola también guarda un vínculo con el cine. En 1996, la estación fue utilizada como escenario para la filmación de escenas de la película Evita, dirigida por Alan Parker y protagonizada por Madonna, debido a que conservaba la estética ferroviaria de mediados del siglo pasado. Varios vecinos participaron como extras durante el rodaje.

¿Cómo llegar a Zapiola desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para quienes llegan desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la Ruta Nacional 205 hasta el desvío hacia Zapiola. También es posible arribar en tren mediante el ramal Merlo-Lobos de la línea Sarmiento, que mantiene una parada en la estación de la localidad.