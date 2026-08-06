Si bien ya pasaron 17 días de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, las versiones acerca de la "extraña" definición en Estados Unidos continúan. Ahora, apareció otra teoría acerca de lo sucedido en Nueva Jersey, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni no estuvo a la altura de las circunstancias y cayó merecidamente por 1-0 en la prórroga con el gol de Ferran Torres.

De acuerdo con la información de Renzo Pantich en el canal de streaming AZZ, periodista que estuvo en el lugar de los hechos para la cobertura de la Copa del Mundo, hubo inconvenientes que hasta el momento no habían salido a la luz públicamente. Por ejemplo, en el estadio MetLife hubo problemas ya desde la entrada en calor y diferencias en los criterios de algunos referentes con el entrenador en cuanto al planteo.

Filtran qué pasó con la Selección Argentina vs. España en la final del Mundial 2026: "Tirones"

Según Pantich, "en el calentamiento les agarró un tirón a tres jugadores, entre ellos Lisandro Martínez y (Cristian) ´Cuti´ Romero (quienes después salieron en el partido, lesionados)". Incluso, el periodista aclaró: "El otro nombre no lo tengo, de verdad. Supongo que habrá sido algún mediocampista porque los volantes estaban todos cansados, pero no lo sé".

Incluso, en el relato el cronista de River Plate aseguró que "ante esto, Scaloni planteó defenderse, pero (Emiliano) Dibu Martínez y otros referentes se pronunciaron en contra de la estrategia del DT”. Allí aparece en escena el famoso video del arquero marplatense en la arenga, en el anillo interior del estadio, cuando les dijo a sus compañeros: "¡Juguemos para adelante, para atrás juegan los cagones, nosotros siempre para adelante!".

Al fin: revelan qué pasó en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

Pantich aseveró que "Scaloni ya sabía cómo jugaba España y tenía preparado ese partido desde la Finalissima, que después no se jugó. Pero ese plan de partido ya no lo podía hacer ahora de la misma manera porque algunos jugadores estaban desgastados físicamente, estaban tocados". De hecho, remarcó que en el cuerpo técnico "prepararon un partido largo, de 120 minutos, para tratar de llegar a los penales".

Pantich también recordó que "a España le habían hecho un solo gol en todo el torneo, le habían pateado al arco muy pocas veces". En esa línea, aportó que desde el staff albiceleste "entendían que si Argentina le planteaba un partido de golpe a golpe, como hizo en el segundo tiempo contra Inglaterra, según Scaloni se comía cuatro goles... Entonces, había que defender, aguantar y tratar de llegar a los penales".

Igualmente, el periodista aclaró que "no pasó nada raro, eso de las teorías conspirativas, nada". Y completó que "como Scaloni es permeable a estas charlas con los jugadores, el Dibu Martínez y otro futbolista le dijeron: ´No coincidimos, tenemos que ir a atacar, a meter, esto es una final del mundo. Llegamos hasta acá como pudimos, pero tenemos las herramientas para atacar´. Fueron diferentes cuestiones, discusiones, que terminaron en la arenga esa en la puerta, donde (Lionel) Messi dice ´muchachos, olvídense de todo, tranquilos, juguemos relajados como nosotros hacemos´. Fue una discusión propia de un técnico que es muy permeable a estas charlas con los jugadores".