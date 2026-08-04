Boca Juniors presentó este martes 4 de agosto su nueva camiseta a través de las redes sociales y ya está a la venta. En la previa del duelo ante Estudiantes de La Plata por la segunda fecha -pendiente- del Torneo Clausura en cancha de Huracán, el "Xeneize" tiene su renovada indumentaria que podrá vestir en lo que resta del 2026. A su vez, se conocieron detalles de cuándo será la primera vez que el plantel de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena la usará por primera vez de manera oficial.
Vuelven las estrellas: cómo es la camiseta nueva de Boca en julio de 2026
En cuanto a la casaca, lleva una combinación de dos tonos de azul que se unen con el clásico amarillo. La novedad es el regreso de las estrellas de todos los títulos conseguidos en la historia de la institución y el apodo "Xeneize" en la parte trasera del cuello. Quiénes lucieron la camiseta en las fotos publicadas son Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Tomás Andrada, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leonel Flores, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte y Kevin Zenón. Por otro lado, del plantel femenino aparecieron Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini y Celeste Dos Santos.
Cuánto vale la nueva camiseta de Boca y cuándo la estrena
En cuanto a la titular versión jugador desde la web de Boca Shop y a través de Adidas para hombres tiene un valor de $229.999 -la común $149.999-, mientras que la de manga larga tiene un valor de $179.999. Por otro lado, el short que acompaña a la mencionada vestimenta cuesta $109.999 o $79.999 el común y las medias $24.999. Además, la mencionada indumentaria para mujeres vale $139.999. La vestimenta para los niños, por último, está valuada en $109.999, y el short cuesta $69.999. En cuanto a la primera vez que la usará el "Xeneize" será nada más y nada menos que contra Estudiantes de La Plata este miércoles 5 de agosto por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura.
El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana
- Fecha 2 - Boca vs. Estudiantes de La Plata - miércoles 5 de agosto a las 19 (en cancha de Huracán).
- Fecha 4 - Boca vs. Vélez Sarsfield - sábado 8 de agosto a las 19.15.
- Fecha 5 - Platense vs. Boca - sábado 15 de agosto a las 21.15.
- Fecha 6 - Racing vs. Boca - domingo 23 de agosto a las 21.30.
- Fecha 7 - Boca vs. Lanús - sábado 29 de agosto a las 19.
- Fecha 8 - Gimnasia de Mendoza vs. Boca - fin de semana del domingo 6 de septiembre con día y horario a confirmar.
- Fecha 9 - Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - fin de semana del domingo 13 de septiembre con día y horario a confirmar.
- Fecha 10 - San Lorenzo vs. Boca - fin de semana del domingo 20 de septiembre con día y horario a confirmar.
- Fecha 11 - Boca vs. Unión - fin de semana del domingo 4 de octubre con día y horario a confirmar.
- Fecha 12 - Instituto vs. Boca - fin de semana del domingo 11 de octubre con día y horario a confirmar.
- Fecha 13 - Boca vs. Talleres - fin de semana del domingo 18 de octubre con día y horario a confirmar.
- Fecha 14 - Independiente vs. - fin de semana del domingo 25 de octubre con día y horario a confirmar.
- Fecha 15 - Boca vs. River - fin de semana del domingo 1 de noviembre con día y horario a confirmar.
- Fecha 16 - Boca vs. Defensa y Justicia - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a confirmar.