Vuelven las estrellas: Boca presentó su nueva camiseta para el 2026

Boca Juniors presentó este martes 4 de agosto su nueva camiseta a través de las redes sociales y ya está a la venta. En la previa del duelo ante Estudiantes de La Plata por la segunda fecha -pendiente- del Torneo Clausura en cancha de Huracán, el "Xeneize" tiene su renovada indumentaria que podrá vestir en lo que resta del 2026. A su vez, se conocieron detalles de cuándo será la primera vez que el plantel de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena la usará por primera vez de manera oficial.

Vuelven las estrellas: cómo es la camiseta nueva de Boca en julio de 2026

En cuanto a la casaca, lleva una combinación de dos tonos de azul que se unen con el clásico amarillo. La novedad es el regreso de las estrellas de todos los títulos conseguidos en la historia de la institución y el apodo "Xeneize" en la parte trasera del cuello. Quiénes lucieron la camiseta en las fotos publicadas son Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Tomás Andrada, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leonel Flores, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte y Kevin Zenón. Por otro lado, del plantel femenino aparecieron Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini y Celeste Dos Santos.

Los jugadores de Boca posando con la nueva camiseta

Los jugadores de Boca posando con la nueva camiseta

Leandro Paredes con la nueva camiseta de Boca Juniors

La nueva camiseta de Boca Juniors

Cuánto vale la nueva camiseta de Boca y cuándo la estrena

En cuanto a la titular versión jugador desde la web de Boca Shop y a través de Adidas para hombres tiene un valor de $229.999 -la común $149.999-, mientras que la de manga larga tiene un valor de $179.999. Por otro lado, el short que acompaña a la mencionada vestimenta cuesta $109.999 o $79.999 el común y las medias $24.999. Además, la mencionada indumentaria para mujeres vale $139.999. La vestimenta para los niños, por último, está valuada en $109.999, y el short cuesta $69.999. En cuanto a la primera vez que la usará el "Xeneize" será nada más y nada menos que contra Estudiantes de La Plata este miércoles 5 de agosto por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana