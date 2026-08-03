Pullaro aumentó el peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: los nuevos precios desde agosto

Mientras la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,7% en junio, el gobernador Maximiliano Pullaro establece aumentos por decreto y profundiza su ajuste a los trabajadores: autorizó un incremento en los valores de los peajes de la Autopista Rosario - Santa Fe, con una suba del 33% en todas las categorías de vehículos desde el 1° de agosto.

La actualización alcanza tanto a las estaciones troncales como a los accesos, mientras que los usuarios adheridos a TelePASE continúan contando con un descuento del 20%. Con la nueva tarifa, los automóviles particulares (Categoría 1) pasaron a pagar $4.000 en las estaciones troncales con modalidad manual, mientras que quienes utilizan el sistema electrónico de pago automático abonan $3.200.

El nuevo esquema de peajes troncales quedó establecido de la siguiente manera:

Categoría 1: $4.000 (manual) / $3.200 (TelePASE).

Categorías 2 y 3: $8.000 (manual) / $6.400 (TelePASE).

Categoría 4: $16.000 (manual) / $12.800 (TelePASE).

Categoría 5: $24.000 (manual) / $19.200 (TelePASE).

Categoría 6: $28.000 (manual) / $22.400 (TelePASE).

La suba tarifaria también impactó en los peajes de acceso a la autopista. En el caso de los vehículos particulares, la tarifa pasó a ser de $1.500 con pago manual y de $1.200 para los usuarios adheridos a TelePASE.



Para el resto de las categorías, los nuevos valores son:

Categorías 2 y 3: $3.000 (manual) / $2.400 (TelePASE).

Categoría 4: $6.000 (manual) / $4.800 (TelePASE).

Categoría 5: $9.000 (manual) / $7.200 (TelePASE).

Categoría 6: $11.000 (manual) / $8.800 (TelePASE).

"Una burla a los usuarios": el duro cuestionamiento al sistema de concesiones de rutas que impulsa Milei

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con el proceso de concesión y apuesta al traspaso de rutas a provincias, desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial aseguran que el nuevo sistema representa “una burla a los usuarios” y advierten por el impacto que tendrá sobre los usuarios y el costo del transporte.

El Gobierno Nacional busca avanzar con su estrategia para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas y una mayor participación de las provincias en la gestión de rutas nacionales. En este marco, el nuevo esquema contempla la instalación de cinco estaciones de peaje en el tramo de la Ruta Nacional 11 que conecta Santa Fe con Resistencia. Sin embargo, desde la entidad multisectorial cuestionaron la medida.

Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, sostuvo que el sistema no constituye un peaje tradicional, ya que se cobra sobre rutas existentes y sin caminos alternativos. “Esto no es peaje, es un impuesto a la circulación”, afirmó. Según planteó en diálogo con AIRE, las concesiones se limitarían principalmente a tareas de mantenimiento como corte de pasto y bacheo, mientras que las tarifas podrían duplicarse, triplicarse o incluso cuadruplicarse en algunos casos.

En ese sentido, señaló que, al haber distintas concesiones y empresas interesadas, cada operador podría establecer diferentes valores. “Hay casos de 1.300 pesos, de 4.000, de 3.000”, explicó. Además, mencionó el caso del peaje del puente Rosario-Victoria, donde, según indicó, un automóvil podría llegar a pagar alrededor de 5.000 pesos, mientras que un camión abonaría hasta 45.000 pesos por estación, de acuerdo con la cantidad de ejes.

Además, reclamó mayores controles sobre el destino de los fondos para infraestructura vial y criticó el traspaso de rutas nacionales a las provincias sin el correspondiente presupuesto para su mantenimiento. “Hay una falta de política de Estado de transporte”, afirmó.