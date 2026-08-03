Alarmante: un mapa muestra cómo está el endeudamiento familiar en tu ciudad

Un mapa del nivel de endeudamiento en los hogares a nivel nacional, elaborado por una fundación privada, reveló los principales perjudicados son los jóvenes, además de importantes diferencias de nivel entre las provincias.

El denominado “Mapa de la Deuda” fue desarrollado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) con datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio de 2026.

De acuerdo con el relevamiento, la tasa de mora sobre la deuda de las personas físicas alcanzó el 17,4% a nivel nacional, en un contexto en el que el crédito otorgado en términos reales dejó de crecer desde comienzos del año, mientras que el monto de los compromisos impagos continuó aumentando.

Uno de los principales hallazgos es el fuerte impacto del endeudamiento entre los menores de 35 años. En ese grupo, las tasas de mora superan el 25% y pueden alcanzar el 50%, según el tipo de entidad acreedora. Además, el 36% de los deudores jóvenes concentra sus obligaciones en "neobancos", señaló el informe, por encima de su participación en entidades financieras tradicionales.

El mapa también muestra marcadas diferencias territoriales. Las provincias con mayores tasas de mora sobre el monto adeudado son La Rioja, con 23,9%; San Luis, con 22,2%; Santa Cruz, con 21,9%; Catamarca, con 21,5%; y San Juan, con 20,5%. En el extremo opuesto aparecen La Pampa, con 9%; la Ciudad de Buenos Aires, con 11,7%; Entre Ríos, con 13,3%; Santa Fe, con 14,3%; y Córdoba, con 15%.

Las desigualdades se reproducen dentro de los distritos. En la Ciudad de Buenos Aires, la mora ronda el 20% en los barrios del sur, mientras que en el norte se ubica entre el 8% y el 10%. En la provincia de Buenos Aires, los mayores atrasos se concentran en el Área Metropolitana, con niveles cercanos al 25%, frente a registros de entre el 10% y el 15% en el resto del territorio. Una dinámica similar se observa en los cordones urbanos de Rosario y Córdoba capital.

Otro dato llamativo es el alto nivel de endeudamiento en el departamento de Añelo, en Neuquén, el principal foco urbano vinculado al yacimiento de Vaca Muerta. Allí, la tasa de mora es del 25%, la más alta de toda la provincia.

Por tipo de prestamista, la mayor morosidad corresponde a los proveedores no financieros de crédito, con 47,8%. Les siguen las tarjetas no bancarias, con 33,27%; los neobancos, con 23,34%; los bancos privados, con 18,61%; y los bancos públicos, con 10,13%. Las compañías financieras presentan la tasa más baja, con 4,88%.

La herramienta considera como mora los atrasos superiores a 90 días y utiliza los códigos postales asociados a cada deudor para realizar la geolocalización.

El mapa de la deuda en los hogares argentinos, provincia por provincia