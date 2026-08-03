Rolando Graña reveló la peor mentira del "relato" de Milei: "Quedó"

Rolando Graña reveló la peor mentira del "relato" de Milei.

El periodista Rolando Graña realizó un duro análisis sobre la gestión de Javier Milei y aseguró que varios de los pilares discursivos del oficialismo comenzaron a mostrar signos de desgaste. En América TV, sostuvo que tanto la narrativa de la "lucha contra la casta" como la de la "moral" en la función pública quedaron seriamente cuestionadas.

En primer lugar, el conductor afirmó que "el relato de la lucha anticasta quedó caído" y vinculó esa situación con "los acomodos en el Banco Nación a la hora de conseguir préstamos hipotecarios para tipos que, si hubieran ido por el mundo privado, no hubieran conseguido nunca un hipotecario para comprarse la casa que se compraron".

Además, consideró que "el relato de la moral como política de Estado quedó muy cuestionado después de Adorni, de Espert, de Spagnuolo, del curro de la Andis y de $LIBRA". En ese contexto, sostuvo que el Presidente insistirá con esos argumentos, aunque advirtió: "Milei va a seguir insistiendo con eso, pero le queda poco".

Rolando Graña reveló la peor mentira del "relato" de Milei.

La advertencia sobre la inflación y la pobreza

Graña también se refirió al frente económico y aseguró que "el Gobierno solo se aferra a la caída de la inflación, consigna con la que cumplió con su electorado". Sin embargo, remarcó que esa variable no alcanza por sí sola para sostener el discurso oficial.

En ese sentido, explicó que "como producto de la caída de la inflación, estaba la baja de la pobreza", pero advirtió que "sí que el ritmo inflacionario bajó en el segundo trimestre, pero si esta tendencia se profundiza y no se compensa, otra de las bases del relato Milei, de sacar a millones de personas de la pobreza, va a entrar en crisis".