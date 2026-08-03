Cuándo terminan las clases 2026 en Argentina, provincia por provincia: así es el calendario escolar

El calendario lectivo es diferente en casa provincia. (Crédito de foto: Orlando Pelichotti)

Tras superar la primera mitad del año y dejar atrás el receso invernal, las comunidades educativas de todo el país ya contemplan con atención el tramo final del ciclo lectivo 2026. Con la premisa central de garantizar el piso federal de 190 días de clases efectivos acordado colectivamente por el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación (CFE), las autoridades de cada jurisdicción confirmaron de forma oficial las fechas exactas en las que las aulas cerrarán el dictado ordinario de contenidos.

El cronograma nacional revela que la conclusión de las actividades académicas se desplegará de manera progresiva durante la tercera semana de diciembre 2026, adaptando los calendarios locales a las dinámicas institucionales de cada provincia del territorio argentino.

Fechas de cierre del ciclo lectivo, según cada provincia de Argentina

El cierre de clases depende de cada gobierno en cada provincia, por eso presentamos la nómina completa de las 24 jurisdicciones del país organizadas según el día de cierre del calendario lectivo regular:

Miércoles 17 de diciembre 2026: Formosa

Viernes 18 de diciembre 2026: la gran mayoría de las jurisdicciones argentinas darán por terminado su período lectivo de manera conjunta en esta fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Jujuy La Rioja Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Tucumán



Las clases concluirán en diciembre 2026. (Crédito de foto: Gobierno de la República Argentina)

Martes 22 de diciembre 2026: Provincia de Buenos Aires Mendoza

Miércoles 23 de diciembre 2026: La Pampa



El inicio de las vacaciones de verano y la conclusión del año lectivo

La finalización de la actividad escolar ordinaria dará comienzo formal al receso y a las vacaciones de verano 2026-2027 en toda la República Argentina. Para la gran mayoría de los alumnos, las vacaciones comenzarán inmediatamente el día posterior al cierre de las aulas fijado en su respectiva provincia.

Sin embargo, este cierre no implica la desconexión total para la totalidad del estudiantado: quienes necesiten períodos de intensificación de saberes, apoyo pedagógico adicional o rendir asignaturas pendientes deberán asistir a las mesas de examen programadas en los días subsiguientes. De este modo, la planificación federal equilibra los días lectivos requeridos con el inicio del receso para toda la comunidad educativa nacional.