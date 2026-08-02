Incendio de transbordador indonesio deja cinco muertos y 41 desaparecidos, dicen autoridades

Al menos cinco personas murieron y 41 estaban desaparecidas el domingo tras el incendio de un transbordador frente a la costa de la isla indonesia de Madura, informó la agencia de búsqueda y rescate del país en un comunicado.
A continuación se detallan los datos:
• El transbordador transportaba a 271 pasajeros y miembros de la tripulación, de los cuales 225 han sido rescatados, según datos de la agencia facilitados el domingo por la tarde.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
• Añadió que la operación de búsqueda y rescate seguía en marcha.
• El transbordador se dirigía desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, a la ciudad de Makassar, en Sulawesi del Sur.
• No estaba claro cómo se incendió el transbordador, pero el incidente se produjo el domingo por la mañana, según el comunicado.
• La isla de Madura se encuentra frente a la costa noreste de Java.
Con información de Reuters