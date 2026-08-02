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Incendio de transbordador indonesio deja cinco muertos y 41 desaparecidos, dicen autoridades

02 de agosto, 2026 | 14.29

Al menos cinco personas murieron y ‌41 estaban ‌desaparecidas el domingo tras el incendio de un transbordador frente a la costa de la isla indonesia de Madura, informó ​la ⁠agencia de búsqueda y ‌rescate del país ⁠en un comunicado.

A ⁠continuación se detallan los datos:

• El transbordador transportaba a ⁠271 pasajeros y miembros ​de la ‌tripulación, de los ‌cuales 225 han sido ⁠rescatados, según datos de la agencia facilitados el domingo por la ​tarde.

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• ‌Añadió que la operación de búsqueda y rescate seguía en marcha.

• El transbordador se ⁠dirigía desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, a la ciudad de Makassar, en Sulawesi del Sur.

• No estaba claro cómo ‌se incendió el transbordador, pero el incidente se produjo el domingo por la mañana, según el comunicado.

• ‌La isla de Madura se encuentra frente a la ‌costa ⁠noreste de Java.

Con información de Reuters

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