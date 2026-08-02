La posición del presidente de la FIFA parece insostenible, dice jefe de ligas europeas

FOTO DE ARCHIVO: Conferencia de prensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026

​El cargo de Gianni Infantino como presidente de la FIFA parece insostenible tras el fracaso ‌de su plan para ‌vender una participación en los derechos comerciales del Mundial, dijo el domingo el responsable de las ligas de fútbol profesional de Europa.

Claudius Schäfer, cuya organización representa a 53 ligas de fútbol profesional masculino y femenino, dijo que solo podría haber "una ​consecuencia" para Infantino ⁠después de que su plan desencadenara una oleada ‌de protestas por parte de las federaciones ⁠regionales.

"Cuando vi cómo se ⁠desarrolló todo este asunto y que los órganos clave de la FIFA no habían participado, entonces, en esencia, ⁠solo hay una consecuencia en cualquier empresa ​o asociación", dijo Schäfer al periódico ‌suizo SonntagsZeitung.

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Cuando se le preguntó ‌si esto significaba que Infantino ya no ⁠era aceptable como presidente de la FIFA, Schäfer respondió: "Esta suele ser la consecuencia cuando alguien en una empresa impulsa un acuerdo comercial de este ​tipo sin ‌que nadie lo sepa".

Infantino dijo el viernes que la FIFA había descartado el plan tras la amplia reacción negativa.

Las confederaciones regionales UEFA y CONCACAF afirmaron el sábado que habían ⁠perdido la confianza en su liderazgo.

Schäfer, que también es director ejecutivo de la Liga Suiza de Fútbol, señaló que la propuesta daba a entender que el principal objetivo de la FIFA era maximizar los beneficios para terceros mediante la organización de más competiciones y ‌de mayor envergadura en el futuro.

"Se trata únicamente de las ventajas económicas; todo lo demás se ignora por completo", afirmó.

Las Ligas Europeas se opusieron a ello porque supondría añadir más partidos a un calendario ‌internacional ya de por sí repleto, en detrimento de los campeonatos nacionales, explicó Schäfer.

"Nadie estaba al corriente de los ‌planes, ni ⁠siquiera el Consejo de la FIFA, el órgano rector de la federación. Me ​sorprendió mucho que el presidente actuara de forma totalmente aislada en este asunto".

Con información de Reuters