Los 7 mejores refuerzos de último momento en el fútbol argentino

Los 7 mejores refuerzos del fútbol argentino a último momento.

El mercado de pases avanza en el fútbol argentino y los clubes contratan refuerzos de a poco, algunos de ellos de manera inesperada. Durante la última semana, por ejemplo, River Plate, Independiente y San Lorenzo concretaron fichajes que les pueden llegar a servir a sus respectivos entrenadores. Si las instituciones venden jugadores al exterior, la posibilidad de incorporar se extenderá hasta el miércoles 2 de septiembre del 2026.

En estos días, el "Millonario", el "Rojo" y el "Cuervo" hicieron oficiales sus nuevos jugadores a través de las redes sociales. Por lo tanto, Eduardo "Chacho" Coudet, Gustavo Quinteros y Néstor "Pipo" Gorosito sonríen en pleno Torneo Clausura, que ya transita por la tercera fecha.

Los 7 mejores refuerzos en el fútbol argentino a último momento en el Torneo Clausura 2026

Tobías Andrada a River

El club de Núñez le abonará a Vélez más de 11 millones de dólares por el 80% del pase del mediocampista ofensivo de apenas 19 años, perteneciente a la Selección Argentina Sub 20 y al que muchos comparan con el uruguayo Federico Valverde por sus características.

Imanol Machuca a Independiente

El mediocampista ofensivo de 26 años se suma al "Rojo" a cambio de 700.000 dólares por el 60% del pase. Sin embargo, no podrá jugar hasta noviembre porque acarrea una suspensión debido a la falsificación de documentos para jugar en la Selección de Malasia.

Machuca, nuevo refuerzo de Independiente.

Martín Río a San Lorenzo

La entidad de Boedo contrató al volante interno de 25 años a préstamo sin cargo por una temporada desde Talleres de Córdoba, con la opción de prorrogar la cesión por otros seis meses.

Danilo Arboleda a San Lorenzo

El central colombiano de 31 años arriba al "Ciclón" desde Banfield por 350.000 dólares por el 70% de la carta. Además, firmó el contrato hasta diciembre del 2028.

Ignacio Pussetto a Huracán

El delantero de 30 años regresa al "Globo" desde Independiente a préstamo por una temporada y firmó el contrato hasta diciembre del 2027, con una opción de compra del 70% del pase por 1.500.000 dólares. Estampó la firma hasta diciembre del 2030.

Rodrigo Fernández Cedrés a Huracán

El mediocampista interno uruguayo de 30 años también recala en Parque Patricios desde el "Rojo", con un préstamo de 18 meses, más una repesca con cargo en diciembre y julio a favor de Independiente. El contrato también incluye una opción de compra de 1.300.000 dólares por el 80%.

Federico Mancuello a Argentinos Juniors

El volante ofensivo de 37 años arriba sin rodaje desde el "Rey de Copas", donde rescindió el contrato. Ya en el "Bicho", selló un vínculo por productividad hasta diciembre del 2027.