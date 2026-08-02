A poco más de un año de que los argentinos vuelvan a votar presidente, la última encuesta nacional de ZubanCórdoba & Asociados empieza a dibujar el primer mapa de la contienda 2027. Y el resultado pone en alerta al oficialismo: en los dos escenarios relevados, el Peronismo se ubica por delante de La Libertad Avanza.

Cuando se consultó a los encuestados tomando en cuenta la totalidad de los espacios y partidos políticos actuales, el Peronismo obtuvo el 31,3%, seguido por La Libertad Avanza - Libertarios con el 28%. Más atrás se ubicaron el PRO (6,8%), el Frente de Izquierda (4,4%), Provincias Unidas (2,4%) y la UCR (2,3%). Un 7,5% se inclinó por "otro" espacio, mientras que el 17,3% todavía no sabe a quién votaría, un porcentaje que deja en evidencia cuánto puede modificarse el escenario antes de las elecciones.

El informe también proyectó una segunda medición, achicando el menú de opciones a los espacios con mayor caudal electoral. En ese formato más polarizado, la diferencia entre los dos principales contendientes se reduce sensiblemente: el Peronismo llega al 35,3% y La Libertad Avanza al 33,8%, apenas 1,5 puntos de distancia. El Frente de Izquierda se queda con el 6,6%, y en este escenario el nivel de indecisión crece hasta el 24,3%, uno de cada cuatro argentinos.

La lectura del dato

La comparación entre ambos escenarios muestra un patrón: cuantas menos opciones tienen los votantes para elegir, más se concentra el voto en los dos espacios principales y también crece la proporción de indecisos, que pasa del 17,3% al 24,3%. Es un indicio de que buena parte del electorado que hoy dice no saber a quién votar podría terminar definiendo la elección entre peronismo y libertarios, aunque a esta altura ninguno de los dos espacios logra despegarse con claridad del otro.

Lo que dice el informe

Según el análisis de ZubanCórdoba, los oficialismos "compiten contra sí mismos": la recuperación política del gobierno depende de un cambio de rumbo palpable que atienda las demandas sociales vinculadas a salarios y reactivación económica. El estudio remarca que la recuperación económica "no es algo que pueda ser implantado en la mente de las personas como si se tratara de un spot publicitario", sino que se siente o no se siente, y su ausencia resulta evidente para una sociedad acostumbrada a atravesar crisis recurrentes.

El propio informe advierte que Argentina entra en "meses determinantes" que fijarán las condiciones de la competencia electoral del año próximo, en un contexto donde el desgaste típico de los terceros años de gobierno parece repetirse, más allá de las promesas refundacionales con las que asumió la actual gestión.