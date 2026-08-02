"Spider-Man: un nuevo día" recauda de 355 millones de dólares en EEUU y Canadá

Estreno mundial de la película "Spider-Man: un nuevo día" en Los Ángeles

"Spider-Man: un nuevo día" recaudó 355 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos y ‌Canadá durante su primer ‌fin de semana, informó el estudio, lo que la sitúa entre los estrenos nacionales más taquilleros de todos los tiempos.

La película, que supone la cuarta aparición del actor Tom Holland como el superhéroe lanzaredes, muestra a Peter Parker luchando contra el crimen en un ​mundo que ha ⁠olvidado que él es Spider-Man. Zendaya coprotagoniza la película ‌en el papel de MJ, el amor ⁠de la vida de Parker.

"'Spider-Man: ⁠un nuevo día' es, en esencia, una película sobre la amistad, sobre el consuelo que nos brinda la conexión ⁠en nuestras vidas, y eso cala hondo en ​el público de todas las edades y ‌de todo el mundo", afirmó ‌Tom Rothman, presidente y director ejecutivo del Motion ⁠Picture Group de Sony Pictures Entertainment.

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Los datos de Rentrak indican que "Spider-Man: un nuevo día" ha registrado la mayor recaudación nacional para un estreno desde el inicio ​de la ‌pandemia de COVID-19 y la segunda más alta de todos los tiempos, solo por detrás del éxito de taquilla de 2019 "Vengadores: Endgame", que recaudó 357 millones de dólares en Estados Unidos ⁠y Canadá, sin ajustar por la inflación.

Spider-Man es uno de los personajes de cómic más populares de Marvel, con un atractivo cinematográfico que perdura incluso cuando el público ha mostrado signos de cansancio con el género de superhéroes.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Rentrak, dijo el viernes ‌que la franquicia se acerca a la barrera de los 10.000 millones de dólares en recaudación mundial en taquilla sin ajustar, lo que pone de manifiesto el atractivo del personaje.

El rendimiento general de la taquilla nacional sigue estando ‌por debajo de los niveles previos a la pandemia. Los ingresos acumulados en lo que va de año han aumentado ‌un 10% ⁠con respecto al año pasado, pero se sitúan un 16% por debajo de 2019, el ​año anterior al inicio de la pandemia, según Rentrak.

Con información de Reuters