River Plate lo buscó en el mercado de pases, pero Martín Demichelis también lo quiere para RB Leipzig y ya iniciaron contactos por el argentino.

El mercado de pases europeo empieza a moverse y Exequiel Palacios vuelve a quedar en el centro de la escena. El mediocampista del Bayer Leverkusen y de la Selección Argentina, que semanas atrás fue tentado por River Plate, ahora aparece en el radar de dos clubes europeos. Uno de ellos es RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, que ya comenzó a sondear las condiciones para contratarlo.

Palacios es uno de los nombres que River tuvo en consideración durante las últimas semanas. El futbolista surgido del "Millonario" había sido tentado por el club de Núñez, aunque ahora su situación tomó otro rumbo debido al interés que despertó en Europa.

Según la información del especialista en mercado de pases Fabrizio Romano, Leipzig e Ipswich ya iniciaron gestiones para conocer las condiciones que rodean una eventual salida del mediocampista.

Por el momento, ninguno de los dos equipos presentó una oferta formal. Los primeros movimientos estuvieron enfocados en establecer contactos con los representantes del jugador y conocer tanto sus pretensiones como su voluntad de cambiar de club.

En el caso del Leipzig aparece un condimento especial. Su entrenador es Demichelis, quien conoce muy bien el fútbol argentino y ahora podría intentar llevarse a uno de los futbolistas que River tiene en la mira.

Martín Demichelis quiere a Exequiel Palacios

El interés del RB Leipzig representa una competencia importante para River. El club alemán busca incorporar a Palacios y ya comenzó a interiorizarse sobre la situación del futbolista.

Demichelis asumió la conducción del conjunto alemán y ahora podría tener entre sus objetivos a un jugador que conoce de la Selección Argentina y que también tiene un fuerte vínculo con River Plate.

El escenario todavía está en una etapa inicial. No existe una propuesta formal por parte del Leipzig ni de Ipswich, pero ambos equipos ya realizaron movimientos para conocer qué posibilidades existen de avanzar por el mediocampista.

Para River, el panorama no es sencillo. La aparición de dos interesados desde Europa puede elevar las exigencias de una eventual negociación y, al mismo tiempo, poner al club de Núñez frente a una competencia que podría ser difícil de igualar desde lo económico.

Palacios renovó con Bayer Leverkusen hasta 2030

Otro de los factores que condicionan la situación es el contrato que tiene el mediocampista con Bayer Leverkusen. Palacios, de 27 años, extendió su vínculo con la institución alemana en octubre pasado y quedó ligado al club hasta junio de 2030. Actualmente es considerado uno de los referentes del plantel y cuenta con el reconocimiento de los hinchas.

Sin embargo, su contrato extenso no significa que el Leverkusen haya cerrado completamente la puerta a una transferencia. De acuerdo con la información disponible, el club alemán podría permitirle dar el salto hacia otra institución de la Bundesliga o incluso emigrar a la Premier League.

Por eso, el interés del Leipzig y de Ipswich podría transformarse en una situación concreta durante el mercado de pases si alguno de los dos clubes decide avanzar con una propuesta.

Los números de Exequiel Palacios en Alemania

Desde que llegó al Bayer Leverkusen en enero de 2020, Palacios logró consolidarse en el fútbol alemán, construir una trayectoria importante y ser considerado uno de los futbolistas referentes del plantel.

En total, el mediocampista disputó 185 partidos con la camiseta del club, convirtió 15 goles y entregó 17 asistencias. Además, fue parte del plantel que conquistó la Bundesliga 2023/2024, uno de los títulos más importantes de la historia reciente de la institución.

Su evolución también lo convirtió en una pieza habitual de la Selección Argentina y en uno de los futbolistas surgidos de River que lograron instalarse en la elite europea.

Ese recorrido explica por qué su nombre genera interés en distintos mercados y, al mismo tiempo, por qué su regreso al fútbol argentino aparece como una operación compleja.

River deberá esperar mientras Europa se mueve

El deseo de River de volver a contar con Palacios tendrá que convivir con una realidad concreta: el mediocampista tiene contrato vigente con Bayer Leverkusen hasta 2030 y ya despertó el interés de dos equipos europeos.

El RB Leipzig de Demichelis e Ipswich fueron los primeros en dar señales concretas al iniciar contactos con el entorno del jugador. Ninguno realizó todavía una oferta formal, pero el movimiento ya está en marcha.

Para River, entonces, la situación se presenta como una carrera contrarreloj. El club de Núñez ya había tentado al futbolista semanas atrás, pero ahora deberá seguir de cerca qué ocurre en Alemania y qué decisión toma Palacios frente a las propuestas que puedan aparecer.

La presencia de Demichelis en el Leipzig agrega un ingrediente especial a una historia que recién comienza: el entrenador argentino podría quedarse con un futbolista que River Plate quiere recuperar y que conoce muy bien el fútbol argentino.