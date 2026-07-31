River Plate no levanta cabeza desde que llegó Eduardo "El Chacho" Coudet a ser el DT del equipo de Núñez. Después de la derrota con Gimnasia en La Plata, los rumores y especulaciones sobre la continuidad del entrenador de River Plate comenzaron a ganar fuerza.

Leonardo Astrada aportó luz sobre el panorama actual. El ex futbolista y ex DT del club de Núñez dio su punto de vista sobre cómo se encuentra el entrenador frente a este momento del equipo y compartió información precisa obtenida desde la intimidad del plantel.

Al ser consultado sobre el semblante del DT, Astrada fue categórico: "Lo veo preocupado". Sin embargo, ante la repregunta sobre si lo notaba vencido por las circunstancias, aclaró de forma enfática: "Abatido no, no abatido no".

La charla con el entorno más íntimo

El 'Jefe' explicó en ESPN que mantiene un contacto fluido con el círculo íntimo del cuerpo técnico millonario. "Ayer hablé con un amigo, porque yo tengo una relación muy fuerte con él de amistad. Y a mí no me gusta molestarlo, y menos en estos momentos", relató.

Ante la pregunta sobre cuál era el estado anímico actual del entrenador, la respuesta que recibió fue contundente: "Le pregunté '¿cómo está él?' y me dijo: 'Vos lo conocés y sabés que va al frente como loco'. Ya está, con que me haya dicho eso..."

¿Un mal resultado puede definir su salida?

Frente a la posibilidad de que un mal resultado determine la salida del entrenador, Astrada desestimó que la continuidad dependa exclusivamente del próximo encuentro: "No, yo lo que creo es que seguramente si consigue ese resultado le va a dar mayor tranquilidad para poder trabajar y para poder armar lo que quiere armar".

Finalmente, el exDT reflexionó sobre el proceso futbolístico que atraviesa la institución y remarcó la importancia de sostener la estructura del club por encima de los resultados coyunturales: "Porque lo que no tiene River hoy es estructura. Si nosotros estamos hablando del proceso exitoso de River, recordémonos dónde se armó la estructura de equipo para después poder ganar todo lo que se ganó".