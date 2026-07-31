Cuánto cobra por 1 hora un albañil con el aumento para agosto 2026. el salario que gana

Salarios de la UOCRA por hora

Los trabajadores de la construcción percibirán en agosto de 2026 un nuevo incremento salarial, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

La actualización alcanza a todas las categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y fija nuevos valores por hora para oficiales, medios oficiales y ayudantes, además de los salarios mensuales para serenos. La actualización contempla una suba del 1,9% sobre los salarios de julio y completa el esquema de aumentos acordado para el trimestre junio-agosto. Además, durante este mes se incorporará al salario el importe no remunerativo correspondiente a julio, tal como establece el convenio.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobra por hora un albañil en agosto de 2026

Los salarios varían de acuerdo con la categoría del trabajador y la región del país donde presta servicios.

Oficial Especial

Zona A: $7.420 por hora.

$7.420 por hora. Zona B: $8.237 por hora.

$8.237 por hora. Zona C: $11.392 por hora.

$11.392 por hora. Zona C Austral: $14.841 por hora.

Oficial

Zona A: $6.348 por hora.

$6.348 por hora. Zona B: $7.049 por hora.

$7.049 por hora. Zona C: $10.680 por hora.

$10.680 por hora. Zona C Austral: $12.695 por hora.

Medio Oficial

Zona A: $5.866 por hora.

$5.866 por hora. Zona B: $6.502 por hora.

$6.502 por hora. Zona C: $10.306 por hora.

$10.306 por hora. Zona C Austral: $11.732 por hora.

Ayudante

Zona A: $5.399 por hora.

$5.399 por hora. Zona B: $6.020 por hora.

$6.020 por hora. Zona C: $10.007 por hora.

$10.007 por hora. Zona C Austral: $10.798 por hora.

Sereno (salario mensual)

Zona A: $980.858.

$980.858. Zona B: $1.092.719.

$1.092.719. Zona C: $1.639.782.

$1.639.782. Zona C Austral: $1.961.716.

Cómo se dividen las zonas salariales

La escala de la UOCRA establece cuatro zonas para determinar las remuneraciones:

Zona A: Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte de las provincias del país.

Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte de las provincias del país. Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona C: Santa Cruz.

Santa Cruz. Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Las diferencias responden, principalmente, al adicional por zona desfavorable aplicado en la Patagonia.

Cuánto cobran obreros de la construcción

Salarios de la construcción: qué más incluye el acuerdo salarial

Además de la actualización de los salarios básicos, el acuerdo paritario contempla el pago de sumas no remunerativas de entre $50.000 y $100.000, según la categoría del trabajador. Finalizado el esquema de incrementos previsto para junio, julio y agosto, la UOCRA retomará las negociaciones con las cámaras empresarias para definir una nueva recomposición salarial para los últimos meses de 2026.

Las próximas reuniones buscarán establecer las nuevas escalas del sector en función de la evolución de la inflación y de las condiciones de la actividad de la construcción.