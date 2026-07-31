El pedido contra Milei que salió en vivo en América TV: "La Ley de Tierras"

Luego de que se conociera la separación entre La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta respondió por primera vez a los rumores que la señalaban como la tercera en discordia. La bailarina negó cualquier vínculo sentimental con el cantante y sorprendió al pedir que la atención se centre en el debate de la Ley de Tierras, previsto para el 6 de agosto en el Congreso por iniciativa del gobierno de Javier Milei.

La separación entre La Joaqui y Luck Ra generó una fuerte repercusión en redes sociales y alimentó especulaciones sobre una supuesta relación entre el cantante cordobés y Tuli Acosta. Incluso, el panelista Pepe Ochoa sostuvo en el programa LAM que los celos por la cercanía entre ambos habrían influido en la ruptura.

Sin embargo, La Joaqui descartó públicamente que existieran terceros en discordia y aseguró que el final de la relación no estuvo relacionado con una infidelidad. En ese contexto, Ángel de Brito se comunicó con Tuli Acosta para conocer su versión. La bailarina rechazó de manera contundente las versiones que circularon en los últimos días y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó.

El pedido de Tuli Acosta a LAM: "Hablen de la Ley de Tierras"

La respuesta de Tuli Acosta y el mensaje por la Ley de Tierras

Según contó De Brito, la primera respuesta de Tuli Acosta fue: "Hablen de la Ley de Tierras que se trata el 6 en el Congreso y es más importante". Luego explicó que no quería hacer declaraciones para evitar alimentar la polémica. "Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo, sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste"", aseguró.

Además, reveló que, cuando comenzaron a circular los rumores, habló con Luck Ra y también se comunicó con La Joaqui. De acuerdo con su relato, la cantante le respondió que estaba "todo bien" y nunca la acusó de haber intervenido en la relación.