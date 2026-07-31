Grupo de hinchas pide reforma FIFA ante oposición generalizada al plan de venta participaciones en Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Logo de la FIFA en Zurich

El grupo de aficionados sin ánimo de lucro Football Supporters Europe (FSE) se ha ‌opuesto a la ‌propuesta de la FIFA de vender una participación en el Mundial y ha pedido una reforma del organismo, en medio de las críticas generalizadas que ha suscitado el plan.

Los países de la UEFA han votado por unanimidad a favor ​de boicotear ⁠el Mundial y otros torneos de la FIFA ‌a raíz de la propuesta, y ⁠la confederación de Asia ⁠y la Concacaf han expresado su solidaridad con los países europeos, mientras que Carlos Cordeiro, el asesor principal ⁠del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ​ha dimitido en señal de ‌protesta.

Stuart Dykes, director de Asuntos ‌Europeos e Institucionales de la FSE, afirmó ⁠que los aficionados también están indignados por la propuesta de la FIFA.

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"El fútbol no está en venta. Es un bien social. Su ​valor lo ‌crean los aficionados, los jugadores y todos aquellos que contribuyen a que sea así, es decir, que crean ese valor", declaró Dykes a Reuters el viernes vía ⁠Zoom. "Y no le corresponde a la FIFA extraer ese valor en beneficio de inversores privados".

Dykes criticó duramente la falta de transparencia que se esconde tras una iniciativa que tendría un impacto de gran alcance en el deporte.

"Las decisiones de esta naturaleza (...) ‌no pueden tomarse a puerta cerrada por un pequeño grupo de personas. Muchas de ellas ni siquiera están relacionadas con el fútbol. Son inversores privados. La FIFA tiene que reformarse", afirmó.

Dykes señaló que ‌la UEFA había enviado un mensaje contundente al lograr que las 55 naciones europeas se pusieran de ‌acuerdo en ⁠la decisión de boicotear las competiciones de la FIFA. "Creo que toda la comunidad ​futbolística respalda a la UEFA en este asunto", añadió.

Con información de Reuters