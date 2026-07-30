A comienzos de junio, el fiscal Martín Fernando López Perrando solicitó el análisis de los restos óseos que fueron encontrados en nuevas excavaciones en el patio de la casa de Cristian Graf en Coghlan, para identificar si pertenecían o no a Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado en 1984.

El material a peritar fue hallado por la Gendarmería y remitido a la Morgue Judicial por personal de la Comisaría Vecinal 12C. Según Noticias Argentinas, del primer elemento se desprende que “su morfología general y variables métricas, no presentan correlato anatómico con la especie humana”.

Aparentemente, se trataría de huesos de un gallo o gallina. El segundo elemento hallado, correspondería a un fragmento no humano. “Considerando la morfología general y variables métricas de ambos elementos, es posible establecer que los mismos no presentan correlato anatómico con la especie humana”, concluye el informe del peritaje.

Desde el momento de este último hallazgo se creyó que los elementos podrían ser restos de cerámica y huesos de animales, pero el fiscal destacó la necesidad de analizar cualquier pieza encontrada.

A más de cuatro décadas del crimen de Fernández Lima

Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984, después de volver del colegio y salir nuevamente de su domicilio. Horas más tarde, al no tener noticias suyas, sus padres denunciaron su desaparición, que en un primer momento fue caratulada como “fuga de hogar”.

Durante años, la familia impulsó su búsqueda con escasa respuesta institucional. Recién el 20 de mayo del 2025, sus restos fueron hallados de manera accidental durante una obra en una vivienda lindera, también ubicada sobre la avenida Congreso.

La investigación posterior, con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), permitió determinar que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax. Los peritajes también indicaron que tras el crimen se intentó desmembrar el cuerpo sin éxito y que lo enterraron en una fosa poco profunda.

La situación procesal de Cristian Graf

Graf estuvo imputado en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima por "supresión de evidencia y encubrimiento", pero el juez Ariel Litvack lo sobreseyó por "falta de pruebas".

Luego, la querella y la fiscalía apelaron al fallo y finalmente la Cámara de Casación desestimó el sobreseimiento porque consideraron "irrisorio" acusar a alguien de encubrimiento cuando los responsables del crimen no están.

Por eso, la causa volvió a foja cero y se inició una nueva investigación para intentar determinar qué fue lo pasó con Diego y quiénes son los responsables de su asesinato.