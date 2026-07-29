La Unión Industrial de Catamarca cuestionó el modelo de Milei y libertarios respondieron: "No existen"

En medio del apoyo del gobernador Raúl Jalil al gobierno de Javier Milei, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UICA), Carlos Muia, lanzó fuertes críticas al modelo económico nacional. Ante la proyección de la UIA de una caída del 1,8% en la actividad económica de junio, el referente provincial advirtió: "No vemos ninguna luz al final y ahora ni siquiera vemos el túnel".

La economía mostró en mayo una nueva señal de debilitamiento. Aunque el contraste interanual todavía exhibe números positivos por la baja base de comparación de 2025, la medición desestacionalizada confirmó una caída del 0,5% frente a abril, profundizando la desaceleración de la actividad económica. Los datos oficiales del Indec muestran un escenario heterogéneo, con un fuerte impulso del agro y la minería, pero con retrocesos en la industria y el comercio.

En este marco crítico, el presidente de la UICA señaló que "las noticias no son alentadoras", ya que "el derrame no llega y los tres o cuatro sectores que son dinamizantes no son suficiente para que el resto de la industria se reactive".

En declaraciones para El Ancasti, el referente industrial también señaló que los principales indicadores de esta caída en la actividad económica son la falta de poder adquisitivo, los bajos salarios "que no permiten la recuperación del mercado interno" y la falta de créditos en todos sus niveles.

Si bien valoró algunas de las medidas llevadas adelante por la administración libertaria, principalmente, lo relativo al equilibrio fiscal, también criticó la falta de políticas para mejorar la microeconomía, entre ellas, los bajos salarios, "lo que realmente repercute fuerte en el bolsillo".

En tanto, Muia criticó que las autoridades nacionales no se acercan a las provincias "para ver en vivo y en directo lo que está pasando". Además, apuntó contra las autoridades provinciales de La Libertad Avanza: "Los interlocutores que tenemos no existen".

La respuesta libertaria al presidente de la Unión Industrial de Catamarca: "No habrá túnel"

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Carlos Aibar Quintar, salió a responderle al titular de la UICA. A través de un extenso posteo, el legislador libertario aseguró: “En Argentina y en Catamarca estábamos acostumbrados a empresarios que les gusta cazar en el zoológico. Sus privilegios han sido históricamente un elemento contrario al bienestar general de los consumidores”.

Además, apuntó: “Si la luz al final del túnel para ustedes es el proteccionismo, el fomento artificial del consumo y los subsidios estatales, quiero decir que coincidimos, directamente no habrá ningún túnel”.

Aibar Quintar le reprochó a Muia que “desde la UICA no los escuchamos decir nada al Gobierno de la Provincia con respecto a la baja de impuestos” y dijo que su espacio propone la eliminación progresiva de Ingresos Brutos.

De esta manera, sostuvo que el “silencio” sobre el gobierno de Jalil “quizás sea la moneda de cambio con la que se paga los jugosos subsidios que perciben para sostener artificialmente algo que los consumidores no eligen”.

Pese a las declaraciones cruzadas, La realidad marca que tanto la gestión nacional como provincial destruyeron el entramado productivo y laboral del sector privado en Catamarca. Desde el inicio de la gestión del presidente Milei y la reelección del gobernador Jalil, la provincia registró una pérdida neta de 4.806 empleos registrados en el sector privado bajo la medición desestacionalizada. Un reciente informe realizado por la consultora Politikon Chaco reveló un desplome del 12,3%, exponiendo una severa vulnerabilidad en el mercado de trabajo local.