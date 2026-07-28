La detención de Lucía Sosa por la muerte de su hija Isabella en Villa Gesell puso en el centro de la escena los graves antecedentes en los que se vincula a la mujer. Antes de este caso, la Justicia ya había investigado a Sosa por la muerte de otras dos de sus hijas: Candela y Jazmín. Ahora, a casi diez años del primer hecho, los fiscales revisan esos expedientes en busca de pistas que puedan ser determinantes para la causa actual. La mujer fue detenida recientemente y permanece a disposición de la Justicia, mientras la comunidad de Villa Gesell exige que se esclarezca por completo lo ocurrido con Isabella, la nena de casi tres años que murió en circunstancias que aún se investigan.

El primer caso: la muerte de Candela en 2013

El primero de los casos data de 2013, cuando murió Candela, una beba de 6 meses, hija de Lucía Sosa y Héctor Javier Picart. En aquel momento, la causa se cerró como "muerte natural" y no hubo imputaciones contra los padres. Sin embargo, otros tres hijos de esa pareja fueron dados en adopción en ese mismo período, lo que ya encendía algunas alarmas sobre el entorno familiar. La Justicia no profundizó entonces en posibles responsabilidades, y el caso quedó archivado. Pero con la reaparición de Sosa en nuevos episodios, los investigadores volvieron a mirar aquel expediente en busca de patrones que pudieran repetirse.

El segundo caso: la muerte de Jazmín en 2018

Los nombres de Lucía Sosa y Héctor Javier Picart volvieron a escena en 2018, cuando murió Jazmín, una beba de 11 meses, también hija de ambos. Esta vez, la Justicia abrió una investigación que duró dos años. Durante el proceso, se tomaron declaraciones a médicos del Hospital Neonatal de Mar del Plata, quienes señalaron los constantes ingresos de Lucía Sosa con su beba y sospecharon que la mujer sufría de Síndrome de Munchausen. Este trastorno consiste en enfermar o mal medicar a propósito a una persona a cargo para generar atención médica y mostrarse como la salvadora o heroína. Sin embargo, esas declaraciones no prosperaron y, finalmente, Sosa y Picart fueron absueltos en 2020. Tras estar detenidos, fueron liberados y se mudaron a Villa Gesell, donde después de algunos meses se separaron. Sosa rehizo su vida con Aguirre, con quien tuvo dos hijos más.

El testimonio de la expareja y el nuevo dato estremecedor

Uno de los citados a declarar en el caso Isabella fue la expareja de Sosa, Héctor Picart. Su testimonio aportó un dato que podría ser clave para la investigación. Según detalló a la Justicia, luego de mudarse desde Mar del Plata a Villa Gesell, Sosa le contó que había hecho "dormir a la bebé" porque sufría mucho por síntomas respiratorios. Sin embargo, Picart aseguró que no denunció a la mujer porque ella lo amenazaba a él y a su familia, y que esa fue la razón del final de la relación. Este relato, sumado a las sospechas previas de los médicos sobre el Síndrome de Munchausen, podría ser determinante para que la Justicia reabra los casos anteriores o los utilice como contexto en la causa actual por la muerte de Isabella.

La detención de Lucía Sosa y el pedido de justicia

Lucía Sosa fue detenida en el marco de la investigación por la muerte de Isabella, y ahora enfrenta la posibilidad de que la Justicia revise en profundidad todos los antecedentes. La autopsia realizada a la nena determinó que falleció por asfixia obstructiva seguida de paro cardíaco. Mientras tanto, la comunidad de Villa Gesell se prepara para una marcha que pedirá justicia no solo por Isabella, sino también por Candela y Jazmín, y por todos los niños que, como ellos, no tuvieron la oportunidad de crecer.