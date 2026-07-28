La tasa de desempleo en España cayó por debajo del 10% y la ocupación marcó un récord

FOTO DE ARCHIVO. Repartidores descargan paquetes de los camiones en Ronda, España

El mercado laboral de España alcanzó un hito histórico durante el segundo trimestre del año al reducir su tasa de desempleo por debajo del umbral del 10% por primera vez desde 2008. Según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la desocupación descendió al 9,87% tras registrar una baja de 213.300 personas entre abril y junio, ubicando el número total de desempleados en 2.495.300 personas.

El desplome de la desocupación se produjo en paralelo a un incremento sin precedentes en la participación laboral. La población activa creció en 272.700 personas respecto al trimestre anterior, alcanzando el récord de 25,27 millones de personas. Este dinamismo permitió amortiguar la llegada de nuevos activos y empujar la ocupación total hasta la cifra inédita de 22.779.000 trabajadores, tras sumar 486.000 puestos en el último trimestre y consolidar seis períodos consecutivos con una creación anual superior al medio millón de empleos.

"En el cálculo desestacionalizado, el ritmo anual de creación de empleo se consolida por encima del medio millón de puestos de trabajo. El mercado muestra una aceleración empujada por contratos fijos y el sector privado", destacaron desde el Ministerio de Economía. Desde esa cartera resaltaron que la expansión del mercado de trabajo no responde únicamente a factores cuantitativos, sino también a una mejora en la estabilidad de los puestos creados. Durante el último año se contabilizaron 571.900 asalariados con contrato indefinido más, situando la tasa de temporalidad en el 15% a nivel general y en un 12,3% en el sector privado, consolidando parámetros mínimos de precariedad.

A su vez, los mayores incrementos de empleo interanual se concentraron en áreas del sector privado vinculadas a servicios de mayor valor añadido como sanidad, educación, finanzas y servicios profesionales. En el análisis desestacionalizado, la ocupación avanzó un 0,54% en el trimestre, acelerando el ritmo de recuperación respecto al inicio del año.

A pesar del récord histórico de ocupados, la Fundación Más Sénior advirtió que casi 500.000 personas de 55 años o más continúan en situación de desempleo, lo que representa el 20% del total de parados del país.

Sin embargo, los datos de la EPA también expusieron un persistente sesgo estructural que afecta a los trabajadores de mayor edad. De acuerdo con un informe difundido por la Fundación Más Sénior, 497.600 personas de 55 años o más continúan desocupadas en España, lo que implica que uno de cada cinco parados pertenece a este colectivo. En el último año, mientras el mercado absorbía cientos de miles de trabajadores, el desempleo en esta franja etaria apenas disminuyó en 10.600 personas.

La situación resulta aún más compleja para el tramo superior a los 60 años, donde el número de parados creció un 6% interanual, sumando 13.500 desocupados adicionales. La dirección de la entidad advirtió que cumplir años sigue funcionando como un filtro excluyente en los procesos de selección corporativa, reclamando a las empresas combatir el edadismo y aprovechar la experiencia y productividad de los profesionales sénior en un contexto de progresivo envejecimiento demográfico.

Con información de EuropaPress y Reuters.