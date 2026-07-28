Bonnie Tyler (75 años) reveló la rutina de pilates que hacía todos los días antes de morir: “Si tenés salud, lo tenés todo”.

Bonnie Tyler, cantante y compositora británica, quien falleció el pasado 8 de julio de 2026, reveló cuál era la rutina de actividad física que practicaba religiosamente todos los días, antes de ser hospitalizada este año. A sus 75 años, la artista tenía un muy buen estado de salud que le permitía seguir dando shows en vivo.

La intérprete de Total Eclipse of the Heart falleció de manera inesperada este mes, tras pasar varios meses internada en un hospital de Faro, Portugal, ciudad donde residía. Aunque atravesaba una enfermedad por la que estaba siendo tratada, Tyler aseguraba que se sentía "lo suficientemente en forma" para seguir actuando en los escenarios gracias a la rutina de pilates que hacía a diario.

Un mes antes de ser hospitalizada, a finales de abril de 2026, Bonnie había contado en una entrevista con la revista Hello! que se sentía feliz de volver a presentarse en vivo y reencontrarse con los escenarios. La cantante británica había realizado su último concierto el 19 de marzo en el O2 Shepherd's Bush Empire de Londres, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero y It's a Heartache.

Tras esa presentación, que describió en su cuenta de Facebook como una "noche fantástica", aseguró que todavía disfrutaba de su carrera musical. "En este momento me siento lo suficientemente en forma, toco madera, y realmente estoy disfrutando de hacer conciertos. Todavía sigo rockeando en el escenario con mi maravillosa banda, y si tenés salud, lo tenés todo", aseguró.

Cómo era la rutina de pilates de Bonnie Tyler a sus 75 años

Además de mantenerse activa sobre los escenarios, la intérprete reveló que tenía una rutina diaria de pilates de "20 minutos al día", un hábito que formaba parte de su cuidado físico. También contó que se había sometido a una cirugía en ambas rodillas para tratar molestias que arrastraba desde hacía tiempo.

"No me pusieron rodillas nuevas; me hicieron lo que llaman una limpieza articular, y el resultado fue muy exitoso", explicó a la revista. "Así que espero que dure mucho tiempo". Tyler tenía previsto continuar con sus presentaciones y volver a su Gales natal para un show en Cardiff, programado para dos días después de su concierto en Londres. Sin embargo, el espectáculo fue reprogramado para diciembre, según informó el estadio Utilita Arena a través de Facebook pocos días antes del evento.

De qué murió Bonnie Tayler

Al mes siguiente, la artista fue hospitalizada en Faro, Portugal, luego de sufrir un intenso dolor abdominal. El 6 de mayo se informó que había sido sometida a una cirugía de urgencia por una perforación intestinal. Posteriormente, Tyler fue inducida a un coma en la unidad de cuidados intensivos. Más tarde sufrió un paro cardíaco y los médicos tuvieron que reanimarla mientras intentaban despertarla.

La cantante logró salir del coma el 15 de junio, aunque su estado continuaba siendo descrito como "muy delicado". Finalmente, su muerte fue confirmada el miércoles 8 de julio de 2026. En un comunicado publicado en el sitio web oficial de la cantante, su familia y su equipo anunciaron la noticia y expresaron: "La familia y el equipo de Bonnie están devastados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Próximamente emitiremos un nuevo comunicado, pero por el momento pedimos privacidad para afrontar esta tragedia".