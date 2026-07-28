Dibu Martínez quedó atrapado en el barro y sorprendió el estado de su mano por la fractura

Tras el Mundial 2026, Emiliano Dibu Martínez vivió un insólito episodio en Mar del Plata y emocionó a un fanático de la Selección Argentina con un regalo inolvidable.

Después de alcanzar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez regresó a Mar del Plata para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, el arquero campeón del mundo protagonizó una inesperada historia en Sierra de los Padres, donde quedó atrapado en el barro y terminó convirtiendo un simple rescate en un recuerdo imborrable para un hincha.

Lo que parecía una jornada tranquila terminó convirtiéndose en una anécdota que rápidamente se volvió viral. Mientras transitaba por un camino rural de Sierra de los Padres, a unos 37 kilómetros de Mar del Plata, el arquero del Aston Villa quedó con su camioneta encajada en el barro producto de las intensas lluvias que afectaron la zona.

Todo comenzó cuando el marplatense intentó asistir a un amigo cuyo vehículo ya se encontraba atrapado. Sin embargo, el intento de rescate terminó complicando aún más la situación y ambos quedaron inmovilizados en medio del camino, lo que generó una situación risueña y de risas por la cantidad de barro.

Los vecinos que rescataron al arquero de la Selección Argentina

La solución llegó gracias a Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, quienes recorrían la zona en motocicleta después del temporal. "Había llovido muchísimo y salimos porque sabíamos que los caminos estaban muy complicados. A lo lejos vimos dos camionetas y una persona muy alta. Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. Yo no lo podía creer", recordó Leonardo.

El operativo demandó más de tres horas de trabajo. Además de intentar liberar las camionetas con lingas, fue necesario utilizar una pala, conseguir más personas para colaborar e incluso recurrir a un pequeño tractor que el propio Martínez fue a buscar a un campo cercano.

En un momento, el arquero les pidió ayuda para cortar los nudos de las sogas que utilizaban para remolcar los vehículos. Albarracín llevaba una navaja y no dudó en meterse en el barro para colaborar con el rescate.

El gesto de Dibu Martínez que emocionó a un fanático

Una vez superado el inconveniente, "Dibu" Martínez no quiso irse sin agradecer el esfuerzo de quienes lo ayudaron. "Nos salvaron", repetía el arquero mientras firmaba autógrafos y compartía fotos con todos los presentes.

Pero la sorpresa todavía estaba por llegar. Leonardo había llevado una camiseta de la Selección Argentina, un póster de la histórica atajada frente a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 y algunos marcadores con la esperanza de conseguir una firma del campeón del mundo.

Sin embargo, Martínez decidió ir mucho más allá. Cuando ya estaba listo para marcharse, se quitó el camperón oficial de la AFA que llevaba puesto y se lo entregó como regalo al vecino. "Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", recordó emocionado.

Más allá del regalo, Albarracín aseguró que lo que más lo sorprendió fue la humildad del arquero. Durante las horas que compartieron trabajando para sacar los vehículos del barro prácticamente no hablaron de fútbol ni del reciente título en el Mundial 2026. "La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de la Selección. Fue una conversación como la que uno puede tener con cualquier vecino", explicó.

También destacó la sencillez del marplatense y la manera en que se mostró agradecido durante toda la jornada. "Su humildad y cordialidad son admirables. Fue una aventura fantástica para compartir con mi familia. Si la hubiéramos organizado, difícilmente hubiera salido tan bien", afirmó.

La imagen del dedo lastimado de Dibu Martínez

En uno de los videos filmados por las personas que ayudaron a Dibu a sacar su camioneta se observó, casi sin imaginarlo, cómo estaba el arquero de su mano derecha, aquella que lo tuvo a maltraer durante el Mundial por una fractura en el dedo. Cuadno Martínez estaba firmando un autógrafo en un poster, el arquero agarró la birome pero no lo hizo con naturalidad, dejando en evidencia que aun tiene dolor en la zona.

Cabe recordar que el arqeuro surgido en Independiente decidió no operarse días antes de la Copa del Mundo, como le habían recomendado los médicos del Aston Villa, ya que eso no le permitiría llegar con ritmo e, incluso, lo hubiera hecho perderse los dos primeros partidos de la fase de grupos. Por el contrario, "Dibu" decidió realizar una recuperación especial, soportó el dolor y no se ausentó de ningún encuentro.