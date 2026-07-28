Zapatillas Puma desde $55.999: dónde comprar con descuentos de hasta el 70% en un outlet de CABA

Outlet de Puma en Distrito Arcos.

Comprar zapatillas es uno de los gastos más importantes a la hora de renovar el guardarropa. En un contexto en el que el precio del calzado deportivo aumentó considerablemente en los últimos años, los outlets son una de las alternativas más buscadas por quienes intentan acceder a primeras marcas sin pagar el valor de lista.

En ese escenario, el outlet de Puma ubicado en Distrito Arcos, en el barrio porteño de Palermo, lanzó una serie de promociones que despertaron el interés de los consumidores. Con modelos desde $55.999, descuentos adicionales y una promoción especial del 70% en la segunda unidad, la tienda se posiciona entre las opciones más atractivas para quienes buscan ahorrar.

Qué promociones ofrece el outlet de Puma

La principal promoción vigente consiste en un 70% de descuento en la segunda unidad, una modalidad que permite llevar un segundo producto al abonar únicamente el 30% de su precio. El beneficio no se limita únicamente al calzado, sino que también alcanza a distintos artículos de indumentaria deportiva:

Remeras.

Camperas.

Pantalones.

Buzos.

Calzas deportivas.

Algunos de los precios más competitivos se encuentran precisamente en los buzos y las calzas, cuyos valores rondan los $80.000.

En cuanto al calzado, es posible encontrar:

Zapatillas Puma Lex desde $55.999 , orientadas al público femenino.

desde , orientadas al público femenino. Modelos que llegan hasta $128.000 , dependiendo de la línea y sus características.

, dependiendo de la línea y sus características. Descuentos adicionales de entre 20% y 50% en modelos seleccionados como las F1 RBD Game Low y las Ferrari Palermo.

De esta manera, algunos productos pueden combinar las promociones vigentes y ofrecer un ahorro aún mayor respecto del precio original.

Dónde queda el outlet de Puma en CABA

El local funciona dentro de Distrito Arcos, uno de los principales polos de outlets de la Ciudad de Buenos Aires.

La dirección es:

Paraguay 4979, barrio de Palermo.

El centro comercial abre todos los días, de lunes a domingo, entre las 10 y las 21, y cuenta con una amplia oferta de transporte público que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Qué otras marcas se pueden encontrar en Distrito Arcos

Además del outlet de Puma, Distrito Arcos reúne locales de reconocidas marcas nacionales e internacionales que habitualmente ofrecen promociones y liquidaciones durante todo el año. Entre ellas se destacan:

Adidas.

Under Armour.

Tascani.

Rapsodia.

Sarkany.

La posibilidad de recorrer distintas tiendas en un mismo espacio convierte al centro comercial en uno de los destinos más elegidos por quienes buscan comparar precios y aprovechar descuentos en indumentaria, calzado y accesorios.

Distrito Arcos.

Con zapatillas desde $55.999, promociones del 70% en la segunda unidad y rebajas adicionales en modelos seleccionados, el outlet de Puma en Palermo aparece como una de las opciones más convenientes para quienes buscan renovar su calzado deportivo sin pagar el precio pleno. A eso se suma la oferta de otras marcas presentes en Distrito Arcos, que consolidan al complejo como uno de los principales polos de compras con descuento de la Ciudad de Buenos Aires.