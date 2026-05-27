Descuentos en zapatillas Adidas de hasta el 50% en un shopping de Buenos Aires: los modelos y cómo encontrarlos

Adidas.

Las zapatillas dejaron de ser hace tiempo un simple producto deportivo para transformarse en un símbolo cultural y, en Argentina, también en un desafío económico. Con valores que en muchos casos quedaron fuera del alcance del salario promedio, los outlets deportivos empezaron a ocupar un lugar central en la lógica de consumo urbano.

En ese escenario, el local de Adidas ubicado en Distrito Arcos, en pleno Palermo, es uno de los focos comerciales más calientes de Buenos Aires. La combinación de rebajas, modelos icónicos y financiación en cuotas generó un flujo constante de compradores que buscan acceder a primeras marcas sin pagar cifras exorbitantes.

Qué modelos Adidas tienen descuentos de hasta el 50%

El outlet ofrece descuentos escalonados que, en algunos productos, alcanzan el 50% respecto al precio original. Entre las zapatillas y botines más buscados aparecen:

Rivalry Low: pasaron de $149.999 a $74.999. Inspiradas en el básquet de los años 80, son uno de los modelos más consultados.

pasaron de $149.999 a $74.999. Inspiradas en el básquet de los años 80, son uno de los modelos más consultados. F50 League FG/MG Messi: botines para césped natural y sintético con rebaja del 50%, también a $74.999.

botines para césped natural y sintético con rebaja del 50%, también a $74.999. Campus 00s: una de las líneas más populares en TikTok e Instagram, disponibles a $99.999 con 40% de descuento.

una de las líneas más populares en TikTok e Instagram, disponibles a $99.999 con 40% de descuento. Grand Court Lo: quedan en $83.999 tras una rebaja del 30%.

quedan en $83.999 tras una rebaja del 30%. Forum Mid: disponibles a $111.999.

disponibles a $111.999. Jabbar Low: inspiradas en el calzado deportivo setentista, a $104.999.

Adidas.

La fiebre por las zapatillas clásicas no es casual. Las marcas deportivas encontraron en la nostalgia una de las herramientas más efectivas para sostener ventas en un contexto económico complejo. El regreso de diseños emblemáticos de los años 70, 80 y 90 no solo impacta en consumidores históricos, sino también en públicos jóvenes atravesados por la estética vintage que domina plataformas como TikTok, Pinterest e Instagram.

Las Campus, Gazelle o Forum dejaron de ser exclusivamente deportivas para convertirse en objetos de moda cotidiana. Algo similar ocurre con los botines inspirados en modelos históricos, que mezclan rendimiento y diseño retro.

Dónde queda el outlet Adidas y cómo llegar

El local funciona dentro de Distrito Arcos, el shopping a cielo abierto ubicado en Palermo, sobre las avenidas Paraguay y Juan B. Justo. El acceso es uno de los factores que explican la alta circulación de compradores:

Subte: estación Palermo de la Línea D.

estación Palermo de la Línea D. Colectivos: pasan más de 20 líneas, entre ellas 10, 15, 29, 34, 55, 59 y 152.

pasan más de 20 líneas, entre ellas 10, 15, 29, 34, 55, 59 y 152. Auto: el shopping cuenta con estacionamiento subterráneo para más de 450 vehículos.

El horario de atención es de 10 a 22 todos los días.

Además de los descuentos directos, Adidas ofrece hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Mercado Pago para compras superiores a $150.000.