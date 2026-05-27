Con la misión de reconstruir el PRO camino al 2027, Mauricio Macri volverá a ser la cabeza de una reunión política de alto voltaje. De 9 a 12, comandará este jueves un encuentro de legisladores provinciales del partido que, desde distintos puntos del país, llegarán a la sede que tiene el espacio amarillo en la calle Balcarce, a pocas cuadras de la Casa Rosada. Al frente de esa mesa estarán, también, la vicepresidenta de la fuerza, Soledad Martínez, y el secretario general, Fernando De Andreis.





El objetivo es poder reconstruir la mesa federal de coordinación parlamentaria y el Foro Federal de Legisladores Provinciales del PRO, un espacio que funcionó hasta 2023 y que fue presidido por el legislador rionegrino Juan Martín. Se trata de un proyecto que se diluyó tras la sangrienta interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que, según confió De Andreis en una entrevista con El Cronista Stream, todavía arroja consecuencias y divisiones.

El encuentro de este jueves surgió a partir de la necesidad de generar un ámbito permanente de diálogo político, articulación legislativa y coordinación federal entre diputados y senadores amarillos provinciales. Una de las discusiones iniciales pasará por la definición de la conducción de ese Foro que, originalmente, se dejó en manos de un referente del interior para evitar que, por una cuestión numérica, la Ciudad y Buenos Aires concentraran esa decisión. No está claro si ese esquema se mantendrá o si habrá algún cambio en el diseño original.

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La presencia en los ámbitos legislativos, en todos sus niveles, y las responsabilidades de gestión en municipios y provincias son dos factores destacados por el PRO en su camino de reconstrucción. Lo hacen teniendo en claro que el electorado les pide acompañar al gobierno representado por Javier Milei, pero con la convicción de que es necesario alzar la voz para marcar “lo que falta”, porque si no lo hacen ellos la voz que se escuchará es la de la oposición. En ese marco, uno de los puntos críticos deriva de la interna del gobierno que espanta inversiones. “Si le preguntás a los empresarios por qué no invierten, en algún punto el quilombo de la pelea interna juega", reconoció De Andreis.

Frente al riesgo de quedar desdibujados o de ser percibidos como una "segunda marca" del oficialismo, el dirigente de la mesa chica de Macri rechazó la idea de la "ancha avenida del medio", un espacio considerado sin destino electoral. La estrategia para este año no electoral se concentra en la reconstrucción partidaria en el interior del país, buscando clarificar un posicionamiento nítido frente a la sociedad, antes de definir las candidaturas y las alianzas de cara a los próximos comicios.

En el espacio amarillo son conscientes de que la posición que les toca es difícil e incómoda, pero destacan una y otra vez, hace meses, el acompañamiento “desinteresado” de Mauricio Macri incluso frente al destrato de La Libertad Avanza. Es que, para el PRO, el fenómeno de Milei se explica como parte de un ciclo de aprendizaje social: fue necesario el gobierno de Macri para demostrar que una gestión no peronista podía terminar su mandato y que, tras la gestión de Alberto Fernández, la sociedad demandara reformas de shock. El actual mandatario, con la motosierra en mano, tuvo la audacia de hacer campaña con el eslogan del ajuste, algo que el PRO planteaba desde hacía veinte años pero que no había podido ejecutar con la misma fuerza por el contexto social de la época.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, la conducción actual busca dar vuelta la página de manera definitiva y clausurar las discusiones que heredaron de 2023. Hoy por hoy, la idea de que Macri convoque a Bullrich para una candidatura del PRO parece lejana. "Sinceramente, no veo que Patricia sea candidata del PRO. Puede ser la candidata de La Libertad Avanza. Tampoco me imagino que Patricia va a ser candidata contra Milei, ya me parece demasiada vuelta en el aire", lanzó De Andreis, que pidió dar vuelta la página y dejar atrás la experiencia 2023. Para el dirigente, la senadora es la única relevante políticamente dentro del grupo de referentes que saltó del PRO a La Libertad Avanza.

La otra pata de aquella interna feroz, Horacio Rodríguez Larreta, es a la que el secretario general del PRO califica como un “murmullo socialista": aquellas ideas que, se analiza, desviaron al PRO de su perfil originalmente liberal. Incluso políticas antes celebradas, como la urbanización del Barrio 31, hoy son releídas bajo una lupa crítica por los sectores más duros, que consideran un error haber priorizado esas intervenciones antes de lograr una transformación macroeconómica profunda y de movilidad social real. "Tengo un afecto personal por Horacio, pero en los últimos años pensamos muy distinto”, resumió el dirigente de la mesa chica de Macri.

Del evento de este jueves participarán, entre otros, los porteños Silvia Lospennato, Darío Nieto, Laura Alonso, Waldo Wolff, Rocío Figueroa, Patricia Glize, Ignacio Parera, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela. También estarán los bonaerenses Agustín Forchieri, María Sotolano, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Leticia Bontempo, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quinteros, Alejandro Rabinovich, María Laura Ricchini y Fernando Rovello, junto a los senadores Pablo Petrecca, Alex Campbell, Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini.

A la comitiva de la provincia y la Capital se sumarán las presencias federales de Juan Martín, Juan Murillo, Ofelia Stupenengo y María Laura Frei por Río Negro; Facundo Pérez Carletti por Santiago del Estero; Natalia Saseta por Catamarca; Laura Bisonni y Ernesto Miguel Blasco por Chaco; María Laura Trapaglia y Noelia Viara por La Pampa; Sol Salinas por Mendoza, además de Verónica Lichter, Damián Canuto, Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulian por Neuquén.