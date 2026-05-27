Golpe a la industria nacional: cerró una histórica fábrica de calzado en Argentina y ahora va a importar todo

Cerró una histórica fábrica de calzado.

Una de las empresas de calzado más importante del país cerró su fábrica para traer los productos del exterior. La apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei es una de las principales causas de la crisis económica actual.

Se trata del Grupo Dabra, que puso fin a las operaciones en su planta ubicada en la localidad de Sumalao, provincia de Catamarca. Esto dejará en la calle a 23 trabajadores que fueron sorprendidos por la decisión de la firma.

La firma es líder de mercado en el calzado deportivo al controlar las reconocidas cadenas Dexter, Stock Center y Moov, así como la plataforma líder de comercio electrónico Netshoes. Además, el cierre de la fábrica en Catamarca, significa el fin de la producción de los históricos botines de la marca Lotto.

La compañía fue fundada en 1970 y hasta el momento operaba de manera mixta como comercializador y fabricante, aunque a partir de ahora traerá el calzado desde Brasil y se dedicará a la logística y el comercio de reventa.

La sorpresa de los trabajadores por el cierre de la fábrica de calzado

La decisión del Grupo Dabra tomó por sorpresa a los 23 trabajadores que quedaban en la fábrica de Sumalao, quienes comentaron que se enteraron de la medida al presentarse a las instalaciones en su horario habitual para trabajar pero se encontraron con las persianas bajas y las puertas cerradas.

Esto trajo un repudio por parte de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) que denunció un lockout patronal.

Además ante esto el sindicato comenzó negociaciones bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo catamarqueño para llegar a un acuerdo con la firma para garantizar las indemnizaciones correspondientes. De todas maneras, la liquidación para los empleados será en cuotas.

Los motivos del cierre de la fábrica

Respecto de los motivos del cierre de la histórica fábrica de calzado de Catamarca, la empresa señaló que era "inviable" mantener la planta ya que el modelo productivo de calzado nacional se volvió insostenible frente al actual contexto económico por la caída del consumo.

La baja de las ventas produjo según la compañía que no se puedan sostener los márgenes de rentabilidad industrial en la Argentina. Esto sumado a los costos de producción y la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei hicieron que decidieran traer los calzados de Brasil ya que es más rentable.