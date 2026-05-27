El costo de vida para un pareja de jubilados en CABA supera los $ 1,5 millones por mes

El costo de vida para los jubilados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no da tregua, presionado por el gasto en alimentos, alquileres y medicamentos, que siguen aumentando su presión en el presupuesto mensual. Para una pareja de adultos mayores, el gasto calculado solo para vivir dignamente supera $ 1,5 millones por mes, una cifra alejada de los haberes que paga la Anses.

Una pareja de jubilados que posee vivienda propia necesitó en abril $ 1.577.435 para cubrir su canasta básica de consumo en CABA y, en caso de ser inquilinos, la cifra asciende a más de $2.335.000, según reveló un reporte de la Defensoría del Pueblo porteña.

El monto para los adultos mayores que son propietarios representa un incremento del 1% respecto al mes anterior y una suba acumulada del 7,5% en lo que va del año.

Inflación de jubilados: qué les cuesta mas

El informe precisó que el rubro de alimentación es el que más pesa en el presupuesto, demandando $ 591.351 mensuales, con las carnes y los lácteos como los productos de mayor impacto. A esto se suma el costo de los servicios y bienes básicos del hogar (como luz, gas, transporte y expensas), que ya superan los $ 529.000.

De esta manera, en abril, una pareja de jubilados propietarios necesitó destinar en promedio $ 52.581 por día para solventar los gastos básicos. De ese total, $ 19.712 se destinan a alimentos y $ 17.637 a servicios del hogar.

La situación se vuelve más crítica para aquellos que no tienen casa propia o requieren cobertura médica privada. En el caso de los inquilinos, el costo total de la canasta se disparó a $ 2.335.211, siendo que el gasto en vivienda por sí solo promedió los $ 757.776 en abril.

En tanto que para quienes optan por mantener una medicina prepaga, el presupuesto mensual trepó hasta los $ 2.749.141 en el cuarto mes del año. En este caso, solo el seguro de salud representó un desembolso de más de $1,1 millones.

En este marco, también los precios de los medicamentos representan un fuerte gasto para los jubilados. En abril, los remedios aumentaron un 2,7% promedio, superando el alza general de la canasta, según precisó el Índice de Precios de Medicamentos (IPM).

Los analgésicos (3,5%) y los antibióticos (3,3%) lideraron estas subas, presionando aún más el bolsillo de un sector cuya salud es prioritaria pero cada vez más costosa de mantener.