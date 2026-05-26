Chau tarjetas físicas: el rotundo cambio de Google para pagar desde la computadora

Fuente: Xataxa Móvil.

La novedad fue anunciada durante el Google I/O 2026. Además de reforzar la protección de las transacciones, Google busca reducir el abandono de compras durante el proceso de pago, uno de los problemas más frecuentes en el comercio electrónico. El cambio llega en un momento en que la autenticación reforzada ya es obligatoria en regiones como la Unión Europea y el Reino Unido.

El nuevo método de pago desde Chrome

El cambio más importante es cómo se validan las compras online desde la computadora. En lugar de SMS o redirecciones a otras páginas, el usuario valida la compra con huella dactilar, reconocimiento facial o PIN del teléfono. El proceso es: iniciás la compra en Chrome, aparece una notificación en el celular y autenticás con tu biometría. Sin códigos, sin esperar mensajes, sin salir del flujo de compra.

Chrome también aprende a autocompletar formularios con los datos de Wallet. El navegador ahora puede recordar automáticamente la información de tus pases guardados en la Billetera, como pasaportes, licencia de conducir, confirmaciones de reserva y tarjetas de fidelización. Será posible rellenar formularios web sin hacerlo a mano, tanto en escritorio como en iOS.

El rediseño de la app: más visual y más inteligente

Google Wallet también renovó su interfaz por primera vez en años. El cambio más notorio se da en la pantalla principal, que muestra de forma dinámica los elementos que más usas, sin necesidad de buscar entre todo lo guardado. La anterior vista de lista fue reemplazada por un diseño de cuadrícula que permite ver varias tarjetas de un solo vistazo.

Para información urgente, la app ahora ocupa toda la pantalla. Cuando tenés que acceder a contenido urgente, como una tarjeta de embarque antes de un vuelo, el nuevo diseño puede ocupar toda la pantalla para facilitar el acceso inmediato. Las actualizaciones de vuelos y entradas también llegan como notificaciones en la pantalla de bloqueo, sin necesidad de abrir la app.

Los programas de puntos, ahora automáticos

Una tercera novedad apunta a los programas de fidelización. Después de pagar en comercios físicos mediante el celular, Wallet puede sugerir la inscripción automática a programas de fidelización compatibles, evitando pasos extra fuera del proceso de compra. Si pagaste con NFC en una tienda que tiene su propio programa de puntos, Wallet te pregunta si querés sumarte sin tener que buscar la app por separado.