La canción oficial de Shakira en el Mundial 2026: la letra y video

El nuevo tema de Shakira para el Mundial.

Como sucedió algunos años atrás, Shakira lanzó un tema que promete ser uno de los grandes hits de la Copa del Mundo y será la canción oficial del Mundial 2026. Se trata de "Dai Dai", un tema que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy y que le da el puntapié inicial a un campeonato que promete ser histórico por varios componentes, como que se va a jugar en tres países diferentes (Canadá, Estados Unidos y México) y se juega con 48 equipos.

El lanzamiento de la canción se realizó en Nueva York en el marco de la cumbre Global Citizen NOW, donde la cantante reveló que el ciento por ciento de las ganancias del tema será donado al FIFA Global Citizen Education Fund. Y la cantante vuelve a estar en el centro de la escena global por ser una vez más la que le da la canción oficial a una Copa del Mundo, como sucedió con el "Waka Waka" en Qatar 2022.

Cómo es la letra y el video de "Dai Dai"

Shakira presenta en “Dai Dai” una canción pensada para unir culturas y transmitir la energía del fútbol como un lenguaje universal. El tema combina sonidos de afrobeats, reggaetón, dance pop y ritmos caribeños para crear una mezcla moderna y festiva, con la intención de convertirse en un himno internacional que pueda ser cantado y sentido en cualquier parte del mundo.

El videoclip, grabado en el histórico Estadio Maracaná, refuerza esa idea de unión global. Allí se ve a Shakira acompañada por bailarines vestidos con los colores de distintos países, simbolizando cómo el fútbol conecta a personas de diferentes culturas, idiomas y tradiciones. Y como segunda voz aparece reforzando la idea de la canción el artista nigeriano Burna Boy.

La palabra “vamos” aparece representada en varios idiomas (como “dai”, “ikou”, “dale”, “allez” y “let’s go") para mostrar que el entusiasmo y el apoyo a un equipo se entienden en todo el mundo, aunque cada país lo exprese de manera distinta. Además, la canción menciona países con gran tradición futbolera, como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y México, entre otros, destacando el carácter mundial del deporte. Y se homenajea a grandes leyendas del fútbol como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Shakira dice presente de nuevo.

Así es la letra completa de "Dai Dai"

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Come follow your desire

Where there’s a will, there’s a way

You are the owner of that fire

No one can take it away

Sweat and blood to writе your story

That is how you paved the way

You’re about to rеach the glory

Only one step away

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe, I believe

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Energy is contagious, you know

And it never fails no, no

No one’s getting tired, I know

‘Cause you got that fire, ayo

Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go

Ayo

Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold

We can’t hold on to the past no more (Mmm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

All the highs and lows (Highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romario

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go