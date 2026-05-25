Chau River: los 8 jugadores que se van tras perder la final del Torneo Apertura 2026

Los jugadores que se van de River tras perder la final del Apertura 2026.

River Plate perdió la final del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino, frente a Belgrano en Córdoba, y hay como mínimo ocho jugadores que ya no estarán en el plantel profesional después del Mundial. Por lo tanto, el presidente Stéfano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli deberán trabajar para conformarle el mejor equipo posible al entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.

Los futbolistas que se marcharán del club de Núñez tienen múltiples razones para hacerlo. La poca continuidad, la resistencia de los hinchas, la baja confianza por parte del director técnico o simplemente un cambio de aire por el fin de ciclo se imponen en estos casos. Lo concreto es que habrá un recambio profundo en la delegación del "Millonario", con los tres objetivos que tendrá una vez culminada la Copa del Mundo: el Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana.

Adiós River: los 8 futbolistas que se irán tras el Mundial 2026

Fabricio Bustos

El lateral derecho de 30 años jamás demostró con la "Banda" el mismo rendimiento que lo llevó a la Selección Argentina cuando estaba en Independiente. Habitualmente suplente pese a los cinco millones de dólares que costó su fichaje desde Internacional de Brasil, cuando le tocó estar tampoco anduvo bien y la fallida final frente a Belgrano fue una muestra más de ello. Le costó mucho el partido, no estuvo a la altura y todo indica que dirá adiós, pese a que Coudet lo conoce porque ya lo dirigió en el conjunto gaúcho.

Paulo Díaz

El central chileno de 31 años perdió el puesto la temporada pasada, se lesionó, jugó muy poco y es resistido por los hinchas. Jamás retomó el nivel que tuvo en algún momento con esta camiseta y será un claro fin de ciclo para cambiar de aire, más aún con la inminente llegada del campeón del mundo Nicolás Otamendi en su posición. Incluso, hoy está por detrás de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero también. Y Tobías Ramírez tendrá más rodaje a partir del semestre que viene.

Giuliano Galoppo

El mediocampista mixto de 26 años es otro que está en el ojo de la tormenta de los fanáticos, principalmente por los dos penales que falló en las tandas por ser displicente en las ejecuciones. Pese a la importante inversión que significó su incorporación desde San Pablo de Brasil (unos dos millones de dólares), no jugaría más con la remera del "Millonario" porque jamás terminó de explotar en Núñez.

Maximiliano Meza

El volante ofensivo correntino de 33 años vive una situación similar a la de Galoppo: no jugó demasiado y cuando le tocó estar, generalmente desentonó. Con varias lesiones en su recorrido y relegado en la consideración del DT hasta por su hermano Juan Cruz Meza, la puerta de salida para el ex Gimnasia de La Plata e Independiente está abierta. Será cuestión de encontrar buenas ofertas nada más.

Kevin Castaño

El mediocampista colombiano de 25 años es tal vez el punto más flojo del plantel de River. Juega poco, es impreciso, no pisa el área rival, tampoco recupera demasiado y tiene escasa movilidad. Muy cuestionado por los hinchas por sus bajos rendimientos, es uno de los principales apuntados para marcharse en julio próximo. Nunca devolvió, dentro de la cancha, los 14 millones de dólares que la institución desembolsó por su carta para que arribara desde Krasnodar de Rusia.

Castaño y Paulo Díaz le dirán adiós a River.

Santiago Lencina

El mediocampista ofensivo de 20 años no tiene minutos con Coudet. Juega poco, a veces ni siquiera va al banco de los suplentes y perdió mucho terreno desde la salida de Marcelo Gallardo. Si bien tiene talento y es señalado como una de las joyas surgidas en las divisiones inferiores, el zurdo podría marcharse a préstamo para recalar en algún club en el que sume rodaje.

Juan Fernando Quintero

El talentoso enganche colombiano de 33 años no es del gusto del "Chacho", que lo considera apenas como un buen revulsivo en los segundos tiempos. Una muestra clara de ello fue la final ante Belgrano, en la que "Juanfer" ingresó solamente unos minutos sobre la hora. Relegado por el estratega y muy lejos de su mejor nivel, escuchará ofertas cuando acabe la Copa del Mundo.

Juanfer Quintero puede irse de River tras el Mundial 2026.

Ian Subiabre

El extremo de apenas 19 años perdió el puesto definitivamente, juega muy poco y ni siquiera estuvo convocado en algunos de los últimos encuentros. El zurdo juvenil ya no tiene esa explosión, velocidad y desequilibrio que demostró en sus primeros cotejos en la Primera división, por lo que River escuchará ofertas por él. Incluso, ya rechazó una propuesta oficial desde Trabzonspor de Turquía por 10 millones de euros a comienzos del 2026.