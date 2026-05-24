Con más acompañamiento y formación, La Rioja fortaleció la educación agrotécnica para estudiantes rurales

El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Economía Social y Popular, llevó adelante una jornada de formación agrotécnica en el Colegio Provincial N.º 11 “Las Parcelas”, donde concretó la entrega de equipamiento destinado a fortalecer las condiciones de estudio y permanencia escolar.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Fortaleciendo la educación agrotécnica y el bienestar estudiantil” y estuvo orientada a beneficiar a una comunidad educativa compuesta por cerca de 100 estudiantes, en su mayoría provenientes de distintos parajes rurales de la zona.

Desde el organismo provincial explicaron que la entrega de electrodomésticos respondió a una solicitud realizada por el Centro de Estudiantes del establecimiento. Según indicaron, la acción busca generar un impacto positivo no solo en lo educativo, sino también en aspectos vinculados al bienestar y la salud de los alumnos y alumnas.

La institución cuenta con orientación agrotécnica, una modalidad clave para la formación de jóvenes del interior provincial vinculados a la producción rural y el desarrollo local. En ese marco, remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que acompañen las trayectorias educativas de estudiantes que muchas veces deben trasladarse largas distancias para asistir a clases.

El rol del Estado y las políticas de inclusión

La secretaria de Economía Social y Popular, Griselda Herrera, destacó el acompañamiento permanente del Estado provincial a las instituciones educativas del interior riojano. En diálogo con el portal Tiempo Popular, afirmó: “Cuando hay un Estado presente que escucha y acompaña, la vida de nuestros estudiantes cambia de verdad. Garantizar la alimentación en las escuelas es también garantizar igualdad de oportunidades y mejores condiciones para aprender”.

Asimismo, desde la Secretaría resaltaron el funcionamiento del Programa PAR ESCUELA y de los comedores escolares, herramientas que consideran fundamentales para mejorar las condiciones de permanencia escolar y fortalecer la alimentación de la comunidad educativa.

Capacitaciones

Además de la entrega de equipamiento, el organismo informó que mantiene distintas líneas de trabajo junto al colegio. Entre ellas se encuentran capacitaciones en manipulación de alimentos destinadas a estudiantes de los últimos años, participación en el Mercado Popular con productos elaborados por la institución y tareas relacionadas al sublimado de remeras institucionales.

Herrera sostuvo que este tipo de iniciativas reflejan una política de cercanía con las comunidades educativas y una apuesta al desarrollo de oportunidades para los jóvenes del interior provincial. “Invertir en la juventud es apostar al futuro de La Rioja y construir una provincia con más oportunidades para todos y todas”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno provincial busca continuar fortaleciendo políticas de inclusión, formación y acompañamiento integral destinadas a estudiantes de establecimientos educativos rurales.