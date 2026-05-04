Con kits de robótica, La Rioja fortalece la educación tecnológica en el interior provincial

En el marco del Programa Provincial de Robótica 2026, el Ministerio de Educación de La Rioja distribuyó nuevos kits de robótica en establecimientos de los departamentos Ángel Vicente Peñaloza e Independencia. La iniciativa busca incorporar tecnología, programación y pensamiento computacional en las aulas de nivel primario.

Las actividades fueron encabezadas por el ministro de Educación, Ariel Martínez, quien destacó a Agencia de Noticias La Rioja la continuidad de una política pública orientada a fortalecer la innovación educativa. “La escuela se tiene que sentir fortalecida, y debe reconocer la formación de quienes lideran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me parece valioso el trabajo que están haciendo directivos y docentes y el vínculo de diálogo y construcción colectiva que tienen con nuestros estudiantes”, expresó el funcionario.

Los actos se desarrollaron en la Escuela N°168 de Punta de los Llanos y en la Escuela N°20 de Patquía, donde directivos y docentes recibieron los equipos que comenzarán a ser implementados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, remarcó que “se trata de gestar presentes diferentes y construir futuros prósperos. Esto es un plus adicional para actualizarse y para dinamizar el sistema educativo”.

Tecnología en las aulas

En el departamento Ángel Vicente Peñaloza se entregaron 22 kits de robótica para escuelas de distintas localidades, mientras que en el departamento Independencia se distribuyeron otros 14 kits, alcanzando a instituciones educativas rurales y urbanas.

En ese contexto, la vicedirectora de la Escuela N°168 de Punta de los Llanos, Cynthia Quintero, afirmó que “estos kits aportan al futuro de nuestros estudiantes y nos fortalece como escuelas rurales”.

Por su parte, la directora de la Escuela N°20 de Patquía, Marisa De La Vega, señaló: “Esta tecnología representa mucho más que una incorporación de recurso material, es una apuesta concreta a la innovación, al desarrollo del pensamiento crítico, a la creatividad y al trabajo colectivo”.

Docentes de ambos departamentos también destacaron la importancia de incorporar estas herramientas en las aulas y valoraron las capacitaciones previas brindadas para acompañar la implementación de los kits.

Participaron además los intendentes de Ángel Vicente Peñaloza, Ricardo Romero, y de Independencia, Claudio Akiki; supervisores, docentes, estudiantes, equipos técnicos y autoridades del Ministerio de Educación.

En qué consiste el Programa Provincial de Robótica

El Programa Provincial de Robótica 2026 es una iniciativa del Ministerio de Educación de La Rioja que busca incorporar tecnología en las escuelas primarias, promoviendo el aprendizaje de programación, robótica y pensamiento computacional desde edades tempranas.

El programa se basa en la entrega de kits de robótica a las escuelas, que permiten a los estudiantes realizar actividades prácticas, armar dispositivos y aprender resolviendo problemas.

También incluye capacitaciones para docentes, con el fin de facilitar el uso de estos recursos en el aula, y fomenta el trabajo por proyectos, integrando la robótica con materias como ciencias y matemática.