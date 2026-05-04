Mirassol vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo jueves 7 de mayo, Liga de Quito visita a Mirassol en Municipal Jose Maria de Campos Maia, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores.

Así llegan Mirassol y Liga de Quito

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

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Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol ganó el encuentro previo ante Always Ready por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 victoria, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito cayó derrotado 0 a 1 ante Lanús.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Liga de Quito se impuso por 2 a 0.

LDU Quito lidera el Grupo G en esta competencia con 3 goles y 6 puntos, mientras que Mirassol se sitúa en tercera posición y sumó 6 y anotó 3 tantos.

Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Mirassol en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liga de Quito en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Mirassol y Liga de Quito, según país