Un tribunal israelí prorroga la detención de los activistas de la flotilla de Gaza

El activista Saif Abu Keshek, miembro de la Flotilla Global Sumud detenido por Israel, comparece ante un tribunal de primera instancia para una audiencia sobre la prórroga de su detención en Ashkelon, Israel.

Un tribunal israelí prolongó dos días más la detención de dos activistas arrestados a bordo ‌de una flotilla ‌con destino a Gaza que fue interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales cerca de Grecia, según informó su abogado el domingo.

Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, y el brasileño Thiago Avila fueron detenidos por las autoridades israelíes a última hora ​del miércoles y ⁠trasladados a Israel, mientras que más de 100 ‌activistas propalestinos a bordo de los barcos ⁠fueron llevados a la isla ⁠griega de Creta.

Un portavoz del tribunal confirmó que su prisión preventiva fue prorrogada hasta el 5 de ⁠mayo.

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Los Gobiernos de España y Brasil emitieron el ​viernes un comunicado conjunto en el ‌que calificaban su detención de ‌ilegal.

Los activistas formaban parte de una segunda flotilla ⁠Global Sumud, puesta en marcha con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza mediante el envío de ayuda humanitaria. Los barcos habían ​zarpado de ‌Barcelona el 12 de abril.

Las autoridades israelíes solicitaron una prórroga de cuatro días de su detención por sospecha de delitos que incluyen ayudar al enemigo en tiempo de guerra, ⁠contacto con un agente extranjero, pertenencia a organización terrorista y prestación de servicios a la misma y transferencia de bienes a una organización terrorista, según informó el grupo de derechos humanos Adalah, que colabora en la defensa de los activistas.

La abogada Hadeel Abu Salih afirmó ‌que ambos niegan las acusaciones. Su detención fue ilegal por falta de jurisdicción, declaró a Reuters en el Juzgado de Primera Instancia de Ashkelon tras la vista, añadiendo que la misión tenía como objetivo proporcionar ayuda ‌a la población civil de Gaza, no a ningún grupo militante.

Según dijo, sus defendidos fueron objeto de violencia durante ‌el trayecto ⁠a Israel y permanecieron esposados y con los ojos vendados hasta la mañana del ​jueves. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters